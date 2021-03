Vuoi copiare il look di Elettra Lamborghini? Ecco il brand del suo abito

1 L’outfit di Elettra Lamborghini

Nuova puntata per L’Isola dei famosi 2021, la quinta per l’esattezza, e quindi anche nuovo eliminato che presto scopriremo chi sarà. Se come invitato dall’Honduras c’è Massimiliano Rosolino, in studio, accanto alla conduttrice Ilary Blasi troviamo Iva Zanicchi, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Proprio quest’ultima non è stata presente nelle prime puntate poiché positiva al Covid.

E sicuramente dopo l’outfit di Ilary Blasi non possiamo non notare quello di Elettra. Per la sua prima puntata in presenza aveva deciso di indossare un abito corto da quasi 2 mila euro, mentre per la sua seconda puntata aveva scelto un brand italiano. E per la quinta puntata del reality (la terza per lei) cosa ha scelto di indossare?

Come vediamo dalle storie sul suo profilo Instagram, anche questa volta ha deciso per un abito del marchio Versace. Come sempre il vestito è corto, inoltre è ricco di colori e abbottonato sul davanti. Ovviamente ha anche una bella scollatura.

Vi piace il nuovo look di Elettra Lamborghini?

