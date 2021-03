1 Il look di Elettra Lamborghini

Finalmente all’Isola dei famosi 2021 arriva in studio Elettra Lamborghini. La cantante, annunciata da tempo come opinionista, non è stata presente nelle prime due puntate del reality a causa della sua positività al Covid-19. Ma un paio di giorni fa ha annunciato di essersi sottoposta a tampone ed esso è venuto negativo. Inutile dire la gioia di Elettra, che l’ha condivisa sui social con tutti i suoi fan.

E così dopo aver assistito all’Isola dei famosi da casa per le prime due puntate, eccola in studio per la diretta della terza, prendendo il suo posto accanto ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. E per l’occasione ha sfoggiato uno splendido vestito dorato.

Il marchio dell’outfit di Elettra Lamborghini è Balmain ed ha uno stile un po’ da divisa militare. Ovviamente corto, come di solito piace a lei. Il prezzo, come si vede proprio dal sito del marchio, è di 1990,00 euro (sul sito è in vendita in versione verde militare).

Vi piace il look di Elettra Lamborghini per la sua prima puntata in studio all’Isola dei famosi?

