1 L’abito di Elettra Lamborghini

Siamo nel pieno della quarta puntata dell’Isola dei Famosi, trasmissione condotta quest’anno da Ilary Blasi. In studio. ritroviamo nuovamente i tre opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Ad incuriosire, come in ogni appuntamento, sono i look. In questo articolo, in particolare, ci concentreremo su quello della cantante di Pem Pem.

Per questa sera Elettra Lamborghini veste italiano e a regalarle un bellissimo abito è griffato Versace. Nella fattispecie l’opinionista indossa una camicia corta di seta con stampa Barocco. Il costo complessivo è di 950 Euro è c’è la possibilità di scegliere una doppia fantasia. Ma non solo. Anche i leggins sono in tinta con la camicia e del medesimo brand, ma il prezzo varia e corrisponde alla cifra di 490 Euro. Esattamente come nel primo caso c’è la doppia versione per quanto riguarda il colore.

In merito alla camicia indossata da Elettra Lamborghini sono queste le informazioni estrapolate dal sito: “Realizzata in twill di pura seta, questa camicia corta è caratterizzata dal design Barocco Patchwork, un elegante mosaico di stampe pastello dell’identità del brand e delicati dettagli animalier. Il modello con lacci in vita si abbina perfettamente al denim a vita alta o a minigonne scultoree”.

Queste, invece, alcune curiosità circa i leggins che veste Elettra Lamborghini: “Questi leggings classici sono caratterizzati dalla stampa Barocco Patchwork, un elegante mosaico di motivi dell’identità Versace e pattern animalier. Abbinati alla Trigreca offrono un outfit perfettamente casual, mentre un paio di sabot con tacco alto li rendono ideali per una serata fuori”.

Ecco tutte le news in merito all’outfit scelto da Elettra Lamborghini per la puntata dell’Isola dei Famosi. Cosa ne pensate?