In questi giorni non si parla d’altro che della lite tra Ginevra ed Elettra Lamborghini. Nonostante la Vippona del GF Vip 7 abbia svelato alcuni retroscena, la cantante ha deciso di diffidare non solo sua sorella, ma anche il programma stesso. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta facendo discutere il web. Stando a quello che riporta Biccy, Giaele De Donà avrebbe parlato di un presunto video che Ginevra avrebbe registrato di nascosto, col quale avrebbe minacciato sua sorella Elettra. La Lamborghini così, sfogandosi con Nikita Pelizon, ha affermato:

“Giaele mi ha detto ‘delle mie amiche in comune con Elettra mi son venute a dire perché voi due non vi parlate; in realtà tu l’hai minacciata dopo averle fatto un video di nascosto, le hai detto che lo avresti venduto ad una testata giornalistica per s*uttanarla’. L’avrei voluto dire anche ad Alfonso ‘ho una notizia bomba!’ Le ho risposto ‘guarda Giaele, che se io avessi voluto s*uttanarla l’avrei fatto da tempo. Ma queste fantomatiche amiche mi conoscono? No! E tu Elettra la conosci? No! Non conosci me, non conosci lei, perché ti stai mettendo in mezzo a questa storia? Qual è il tuo scopo?’”.