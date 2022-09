Il regalo bislacco di Elettra Lamborghini

Senza dubbio è stata un’estate ricca di successo questa per Elettra Lamborghini. La cantante infatti come sappiamo ci ha fatto cantare e ballare in questi mesi con la sua hit Caramello, in collaborazione con Rocco Hunt. Adesso che però la bella stagione volge al termine, l’artista bolognese è tornata a lavoro e non è escluso che nelle prossime settimane possano arrivare grandi novità. Nelle ultime ore intanto Elettra è finita al centro dell’attenzione mediatica, per via di un bislacco regalo che ha fatto a suo marito Afrojack in occasione del suo compleanno. La Lamborghini ha infatti comprato al suo compagno una capra e un’alpaca! Queste le sue dichiarazioni sui social:

“Buon compleanno Baby, amore mio. Questo è il mio regalo per te, gli animali hanno un cuore nobile come il tuo e sono grandi amici. Spero che ti facciano sorridere sempre. Sono qui per realizzare tutti i tuoi sogni e so che questo era uno dei tuoi. Ti amo”.

Solo qualche settimana fa nel mentre Elettra Lamborghini è stata pesantemente insultata in un locale e sui social ha raccontato quello che è accaduto:

“Questa sera ho fatto un dj set in un locale che conosco molto bene perché praticamente ci ho fatto la mia infanzia e stanotte, salgo sul palco e mi ritrovo in una situazione imbarazzante. Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il telefonino, andare ad un concerto e tirare dei nomi all’artista. Questa sera è capitato a me. Di solito ballo ma ero pietrificata perché sta gente aveva praticamente la bava e poi c’erano in fondo dei poveracci… In questo tipo di discoteche ci sono dei fake imprenditori, loser, ma dei looser. Se non ve ne rendete conto ragazze non uscite mai con questi sfi**ti che fanno i finti ricchi, e non che voglio vantarmi, però sono dei looser che fanno i finti ricchi e poi non vi pagano neppure la cena. State lontane perché, ragazze non dategliela perché sono davvero degli sfi**ti loser”.

