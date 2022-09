Royal Family, in che cosa sono laureati i reali

1 Le lauree dei membri della Royal Family

Ore difficili e di grande cambiamenti queste per la Royal Family inglese. Dopo la morte della Regina Elisabetta infatti abbiamo già assistito all’elezione di Re Carlo III, che nei prossimi mesi verrà incoronato insieme a sua moglie Camilla, eletta invece Regina consorte.

Nel mentre anche la linea di successione è cambiata, e alcuni membri della Famiglia Reale hanno già assunto nuovi titoli. In attesa di scoprire cosa accadrà, adesso vi sveliamo delle piccolo curiosità.

Vi siete mai chiesti in cosa si sono laureati i reali?

Andiamo a scoprirlo insieme.

In cosa si è laureato Re Carlo III

In queste ore Re Carlo III ha assunto il comando della Royal Family inglese e proprio in queste ore verrà eletto ufficialmente come nuovo monarca.

Anni fa però il primogenito della Regina Elisabetta e del Principe Filippo si è laureato.

In cosa? In Antropologia, Archeologia e Storia.

Andiamo avanti.