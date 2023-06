NEWS

Andrea Sanna | 4 Giugno 2023

Elettra Lamborghini

La domanda piccante a Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini questo pomeriggio è stata ospite di una nuova puntata di Domenica In. Nel corso dell’appuntamento ha parlato della sua storia d’amore con il marito Afrojack, rispondendo a una domanda piccante di Mara Venier e svelando qualche dettaglio inedito.

Per prima cosa, però, Elettra Lamborghini ha ricordato che lei e il deejay si sono incontrati per la prima volta a un Festival. Lui poi ha avuto modo di contattarla su Instagram e si sono visti in studio. Ma non hanno più parlato di musica, perché si sono innamorati: “Io con gli uomini sono timidina e se mi avesse baciato non gli avrei più rivolto la parola. Ho occhi solo per lui”.

A quel punto Mara Venier ha voluto sapere qualcosa in più sulla vita di coppia di Elettra Lamborghini: “Sesso? Ne facciamo tanto (ride, ndr). Per i figli vediamo…”, ha detto ridacchiando. Successivamente ha anche svelato un dettaglio, spiegando come suo marito le abbia lasciato dei segni sul collo: “Ho appena scoperto di avere due succhiotti nel collo io”. Ecco qui di seguito il video del momento davvero esilarante che ha già fatto il giro del web…

Io non riuscirò mai a non volerle bene mi dispiace pic.twitter.com/lX2Fv3rx9q — Nicolò, ‘un tipo’ (@nicoloc__) June 4, 2023

Con Mara Venier tra una chiacchiera e un’altra, Elettra Lamborghini ha parlato anche della delicata situazione affrontata di recente: “Ora le cose vanno meglio. Non mi piace usare il termine depressione. Sembra che ne sia uscita. È un periodo sereno quello che sto vivendo”.

La cantante ha spiega che non ama dare problemi agli altri, specialmente se si tratta di Afrojack: “Non riesco sempre ad allontanare le persone negative che mi circondano. Ci resto male anche con le persone ‘cattive'”. La Venier ha provato a confortarla suggerendole di allontanarsi da chi la fa stare male. A seguire Elettra Lamborghini ha aggiunto: «Dopo Sanremo ho capito i miei errori. Ora mi sta aiutando una psicologa».

Tra le altre cose Elettra Lamborghini in puntata ha realizzato un mash-up con alcuni dei suoi successi. E, prima di congedarsi dallo studio, Elettra ha anche cantato il suo nuovo singolo Mani in alto, estratto dall’ultimo album Elettroton.