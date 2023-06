NEWS

Nicolò Figini | 4 Giugno 2023

Nina Zilli ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. Ecco come si chiama la figlia

La figlia di Nina Zilli

A distanza di un paio di giorni, dopo aver recuperato le forze dopo il parto, Nina Zilli ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta di una bellissima bambina. Su Instagram, come vediamo qui sotto, lei e il compagno Daniele Lazzarini (con il quale è legata dal 2021) hanno pubblicato diverse fotografie.

La prima ritrae in parte il volto della neonata mentre sta dormendo. In seguito possiamo vedere la piccola mano della bambina aggrappata stretta al dito della madre. Successivamente, quindi, il braccialetto che all’ospedale hanno dato alla cantante per il ricovero. Si passa, quindi, al momento dell’allattamento e agli attimi prima del parto, evento coronato da un bacio tra gli innamorati.

Nella descrizione del post qui sopra Nina Zilli ha scritto anche il nome particolare che ha scelto per la figlia:

“Welcome on earth Anna Blue. 20-06-2023. Avremo potuto chiamarti Repubblica. I primi attimi con noi due e gli ultimi prima di NOI 3. Grazie anche a Roby+Ceci, Angela, tutte le ragazze della sala parto e del reparto di ostetricia e ginecologia del Sant’Anna di Como. Che questo viaggio, che già mi sembra incredibile, abbia inizio”.

Il nome scelto per la bambina, quindi, è Anna Blue. Tantissimi i volti famosi che hanno fatto loro le congratulazioni per questo lieto evento. Tra questi possiamo citare Tiziano Ferro, il quale ha scritto alla cantante: “Auguri di cuore”. Oppure Miriam Leone, Salvatore Esposito, Cristiana Capotondi, Frank Matano, Francesca Barra e tantissimi altri ancora.

Anche noi di Novella 2000 facciamo le nostre più sentite congratulazioni ai neo genitori. Seguiteci ancora per tante altre news.