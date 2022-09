1 La lettera dell’avvocato di Elettra Lamborghini

A seguito di ciò che continua ad accadere al GF Vip 7, riguardo il rapporto tra Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra, oggi la cantante è intervenuta. Attraverso un paio di storie sul suo profilo Instagram ha infatti prima pubblicato la lettera di diffida del suo avvocato. Qui ha spiegato che era stato precedentemente chiesto a Ginevra di non parlare di fatti privati legati ad Elettra e lei aveva acconsentito. Poiché tutto questo non è accaduto, è stata necessaria la diffida.

E dopo che ieri Ginevra Lamborghini ha chiesto un confronto faccia a faccia con la sorella, nella lettera di oggi si riporta che Elettra non ne ha intenzione. Si legge infatti: “Visto l’esordio, ritengo opportuno affermare chiaramente anche in questa sede che la Mia assistita è totalmente contraria al fatto che i Suoi rapporti familiari costituiscano oggetto di confronto sul mezzo televisivo. E non intende nella maniera più assoluta prendere parte in alcun modo ad un dialogo pubblico su questioni private e familiari. Né all’interno di uno studio televisivo, né in altra sede”.

La lettera si conclue, quindi con l’invito di non parlare più della questione che riguarda Elettra e Ginevra Lamborghini. Si legge infatti: “Tanto premesso, per il futuro Vi invito a tenere in attenta considerazione la necessità di non violare la sfera privata della Mia assistita nella scelta degli argomenti che saranno affrontati nel corso delle puntate del programma e di attivarVi affinché vicende che attengono esclusivamente all’ambito riservato dei Suoi rapporti familiari non siano oggetto di pubblica divulgazione”.

Dopo la pubblicazione di questa lettera dell’avvocato, Elettra Lamborghini ha scritto un lungo post. Vediamolo…