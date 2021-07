1 Elettra vede un topo in stanza: la reazione

Grande protagonista sul palco di Battiti Live, Elettra Lamborghini ieri sera quando è tornata in stanza ha trovato un ospite. E non si tratta di suo marito o di amici che hanno voluto passare a salutarla, ma di un simpatico e grazioso topo.

Il ratto, come racconta l’opinionista de L’Isola dei Famosi, si è intrufolato nella sua stanza. Lei, appena ha visto il roditore ha chiamato subito aiuto e ha testimoniato il tutto tra le storie di Instagram. La reazione di Elettra, come potete ben vedere qui in questo video, è davvero tutta da ridere:

“Simoneeee c’è un topo in camera mia! Porca tr**a raga!”, strilli accompagnati da una risata nervosa. E ancora: “Simoneeeee. Raga è appena entrato un topo grosso così, porca tr**a. Oddio oddio oddio, no no no no. In realtà a me non dispiacciono i topi e li ho anche avuti. Uuuu guardalo, è uscito” ha detto infine.

Tra l’altro nelle sempre nelle medesime storie Elettra Lamborghini ha aggiunto una descrizione: “Raga è appena entrata una pantegana dalla finestra, zio pony! Raga io quando ero piccola ho avuto dei topi ballerini e sono adorabili, ma questa era una pantegana marrone”.

Il video di Elettra Lamborghini alle prese con il topo è diventato inevitabilmente virale sui social.

Nel mentre Elettra Lamborghini in queste ore ha rilasciato un’intervista a SuperGuida TV. Qui ha risposto ad alcune critiche e parlato del suo futuro televisivo. Vi riportiamo un estratto…