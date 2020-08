1 Foto sconvolgente delle sorelle Elga e Serena Enardu ad una festa di compleanno. Compare una svastica sulla torta e il web è furioso e indignato.

Un avvenimento che ha dell’incredibile quello che ha coinvolto Elga e Serena Enardu, le gemelle sarde ex troniste di Uomini e donne e spesso al centro del gossip. Questa volta, però, la notizia non ha niente a che vedere con i problemi di cuore e le ospitate in TV. Ma è qualcosa di seriamente grave. Le due, insieme a Diego Daddi (marito di Elga) e ad altri amici, hanno partecipato ad una festa di compleanno. Trattasi del piccolo party di Viviana, una personal trainer sarda molto seguita sui social.

Fino a qui niente di strano se non fosse che nelle foto postate sul web al momento della torta è apparsa anche un’immagine davvero orrenda e vergognosa. Sulla torta, infatti, c’era una bandiera con una svastica. Sì, avete capito bene, la svastica nazista. A segnalare tutto questo è stata Deianira Marzano attraverso una storia, ma poi ha cancellato tutto.

Il web, come sappiamo, è comunque sempre attento e ha salvato gli scatti che adesso girano su Twitter tra l’indignazione generale degli utenti. Ecco la foto incriminata:

Oggi vi spiego la raccolta differenziata: piatti e bicchieri nella plastica, bottiglie di birra nel vetro e le gemelle Enardu e consorte nel dimenticatoio pic.twitter.com/b7f0qBpiry — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) August 14, 2020

Come detto, sui social è scattata la rivolta e i messaggi di indignazione per una visione del genere. Tra l’altro ricordiamo che appena due giorni fa, il 12 agosto, ricorreva l’anniversario per la strage di Sant’Anna di Stazzena in cui nazisti e fascisti trucidarono 560 persone, tra cui 107 bambini.

Alcuni utenti di Twitter hanno anche fatto notare che la festeggiata, probabilmente accortasi di aver fatto una stupidaggine ( se così vogliamo chiamarla), è corsa ai ripari…