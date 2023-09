Gossip

Vincenzo Chianese | 25 Settembre 2023

Uomini e donne

Cosa sta accadendo tra Elga Enardu e Diego Daddì?

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione è stata Elga Enardu, che ha fatto intendere di essere in crisi con suo marito Diego Daddì. Come tutti sappiamo i due si sono incontrati a Uomini e Donne nel lontano 2008, e dopo aver terminato i loro percorsi si sono innamorati lontani dalle telecamere del dating show e da quel momento non si sono più separati. Nel 2017 sono poi arrivate le tanto attese nozze, che hanno coronato il sogno d’amore della coppia. Poche ore fa però alcune storie dell’ex tronista hanno fatto preoccupare i fan. Elga infatti si è mostrata fortemente scossa su Instagram, mente si trovava in macchina con i suoi due cani. La Enardu ha poi affermato:

“Buongiorno, leggermente sconvolta, ma forte. Sono tornata a casa, con Giulio e con Toy. La mia unica famiglia”.

Le parole di Elga Enardu hanno allarmato così i fan e a quel punto i più hanno ipotizzato che il matrimonio con Diego Daddì fosse giunto al termine. Ad alimentare i pettegolezzi è stata una seconda storia postata dall’ex tronista, che dopo aver inquadrato due valige ha affermato: “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi”. Ma non è ancora finita.

Come se non bastasse in seguito Elga ha rotto nuovamente il silenzio, e ha aggiunto: “Prometto a me stessa, alla mia famiglia che mi ama smisuratamente, e a tutti voi di non mollare mai. In voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza)”.

Elga Enardu in crisi con Diego Daddì? pic.twitter.com/WKS0Lh0KWp — disagiotv (@disagio_tv) September 25, 2023

Attualmente non sappiamo con certezza cosa stia accadendo tra Elga Enardu e Diego Daddì. Non è escluso infatti che tra i due sia in corso una semplice crisi, che potrebbe essere superata col passare del tempo. Alla coppia dunque facciamo un enorme in bocca al lupo, con la speranza che presto giungano liete notizie.