1 Parla Elio

Due dei protagonisti più amati della prima stagione di LOL: Chi ride è fuori sono stati senza dubbio Elio e Frank Matano. Le gag tra il cantante e il comico sono infatti diventate virali sul web in breve tempo, e in molti si sono divertiti nel vedere i due cercare di far crollare l’altro. In particolare ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stato dapprima il tubo verde che Frank ha utilizzato per cercare di far ridere i suoi compagni. Si tratta di un oggetto che nel momento in cui viene capovolto emette un fastidioso stridio, che più volte ha rischiato di far ammonire uno dei protagonisti del cast. Adesso nel corso dello speciale su LOL pubblicato su YouTube da Amazon Prime Video, proprio Matano ha raccontato da dove è nata l’idea del tubo. Queste le sue dichiarazioni:

“Da dove nasce l’idea del tubo? Da piccolo andavo a trovare i miei nonni negli Stati Uniti, i genitori di mia mamma. Tra i giochi c’era quel tubo che mi faceva ridere. Mi è venuto in mente e l’ho usato. È una bella storia”.

Ma non solo. Subito dopo infatti si è passati al celebre microfono portato da Elio, col quale l’artista ha perseguitato proprio Frank Matano cantando ripetutamente degli “Ei ei ei”. La scena è diventata iconica sui social, e così nel corso dell’Aftershow rilasciato qualche ora fa proprio il cantante ha svelato che gli “ei” rivolti a Frank ne sono ben 49 (minuto 33.28 del video).

Nel mentre qualche giorno fa a svelare alcuni retroscena su LOL: Chi ride è fuori è stato Fedez. Rivediamo cosa ha raccontato il cantante.