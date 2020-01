Elisa De Panicis chi è: età, Instagram, Ronaldo e Grande Fratello Vip

Tutto ciò che dovete sapere su Elisa De Panicis, concorrente del Grande Fratello Vip: età, Instagram, vita privata, Cristiano Ronaldo e dove seguirla su Instagram.

Elisa De Panicis chi è: età e carriera

Elisa De Panicis ha 27 anni, è nata a Milano ed è una modella. Nel 2011 ha avuto la sua prima apparizione in tv, avendo partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Alessio Lo Passo. Nel 2015, si è trasferita in Spagna per intraprendere la carriera come modella. Qui ha preso parte al reality Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola.

La De Panicis, dopo l’esperienza sull’Isola, ha partecipato come tronista a Mujeres y hombres y viceversa, la versione spagnola di Uomini e Donne. Di recente ha lanciato una propria linea di costumi da bagno che sponsorizza tramite il suo profilo Instagram, seguito da oltre un milione di persone.

La relazione con Cristiano Ronaldo

Elisa è diventata celebre a livello mondiale per via della sua relazione con Cristiano Ronaldo. L’asso del calcio ha notato la ragazza durante la sua partecipazione a Supervivientes. In quel periodo CR7 giocava nel Real Madrid e dunque si trovava in Spagna proprio nelle settimane in cui il reality stava andando in onda.

Cristiano ha corteggiato Elisa e i due hanno avuto una breve frequentazione. Tra loro non è durata molto, tuttavia questo è bastato per lanciare la De Panicis sotto i riflettori internazionali.

Grande Fratello Vip

La De Panicis è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Annunciata a pochi giorni dall’inizio del reality, la ragazza troverà in casa un volto da lei già conosciuto: Ivan Gonzalez.

Elisa ha conosciuto Ivan durante la sua esperienza come tronista nella versione spagnola di Uomini e Donne, in cui ha partecipato anche Gonzalez. Spumeggiante e mozzafiato, Elisa De Panicis promettere di essere una delle concorrenti più discusse della nuova edizione del GF Vip.

Elisa De Panicis: dove seguirla su Instagram

Elisa De Panicis è un’influencer e su Instagram (@elisadepanicis) vanta più di 1 milione di followers. La ragazza ha una linea di costumi, che pubblicizza proprio sul suo profilo. Il rapporto con i seguaci è molto stretto e con loro condivide tutti i momenti più speciali della sua vita.

Poiché entrerà nella casa del Grande Fratello Vip, il profilo personale di Elisa sarà gestito dal suo staff. Essendo molto seguita il suo account potrebbe esserle utile in caso di televoto. Riuscirà Elisa De Panicis a trionfare in questa edizione del reality? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane.

Novella 2000 © riproduzione riservata.