1 Dopo la partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, Elisa De Panicis e Stella Manente ritoccano le foto del red carpet sui social: la gaffe delle due

Un Festival del Cinema senza dubbio movimentato quello che si sta svolgendo a Venezia quest’anno. Tantissimi i volti del mondo dello spettacolo, italiano e non, che giorno dopo giorno stanno sfilando sul red carpet della manifestazione, e tantissimi sono gli outfit proposti dalle celebrità. Tuttavia non sono mancati anche polemiche, gaffe e gossip. Dopo Beatrice Valli e Marco Fantini, derubati dei propri abiti, e dopo Georgina Rodriguez, che ha dimenticato di rimuovere l’etichetta dalla sua giacca, a finire al centro dell’attenzione sono Elisa De Panicis e Stella Manente. Ma cosa è accaduto e perché le ex concorrenti del Grande Fratello Vip e de La Pupa e il Secchione stanno facendo discutere il web? Scopriamo tutto quello che è accaduto.

Come è noto qualche ora fa le due sono arrivate a Venezia per prendere parte al Festival del Cinema nelle vesti di ospiti. Come da tradizione sia Elisa che Stella hanno avuto l’occasione di sfilare sul red carpet, e naturalmente i paparazzi si sono fiondati sulle blogger. Qualche ora dopo, proprio come qualsiasi altra star, la De Panicis e la Manente hanno pubblicato sui social le foto del momento, ricevendo migliaia di like da parte dei followers. Tuttavia agli utenti più attenti non sono sfuggiti alcuni dettagli che hanno sollevato un polverone intorno alle due.

Sia Elisa De Panicis che Stella Manente hanno infatti ritoccato le foto del red carpet a Venezia, usando probabilmente Photoshop per apparire ancora di più in forma smagliante. A far notare l’accaduto è stato Very Inutil People, che ha messo a paragone le immagini postate dalle due blogger con quelle reali scattate dai fotografi. QUI per vedere il post.

Come replicheranno Elisa e Stella in merito a quanto accaduto? Nel mentre la De Panicis come se non bastasse qualche ora fa è stata protagonista di un altro scandalo a Venezia, insieme a Mila Suarez. Rivediamo cosa è accaduto.