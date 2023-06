NEWS

Andrea Sanna | 5 Giugno 2023

Il maranzivoe di Elisa Esposito

Non si parlava di lei da un po’, ma ecco che è tornata con una nuova ‘moda’ del momento. Parliamo di Elisa Esposito, nota ai più come la prof di corsivo (o corsivoe che dir si voglia). La ragazza è diventata virale sui social proprio grazie a questo modo di parlare e ora a distanza di un anno ha deciso di lanciare una nuova tendenza: fondere il corsivo con il modo di parlare del “maranza” milanese. Il vocabolo è nato negli anni Ottanta e fa riferimento al cosiddetto “tamarro”. Da qui l’idea di unire le due cose e portare sul web il “maranzivoe”

Ma cos’è e come funziona? A spiegarlo è stato proprio la stessa Elisa Esposito che, oltre ad annunciare il suo ritorno, ha già definito il “maranzivoe” come la lingua dell’estate. Nel dettaglio su TikTok ha ricordato: “Durante l’anno i “maranza” sono andati molto di moda”. Dunque ha pensato di dar vita a questi nuovi contenuti, che lei chiama lezioni.

Come mostrato dal video sottostante la prima parola scelta è “bro”, poi “picchiamolo” e infine “fra di zona”. Tutte terminologie del gergo giovanile. A quel punto ha chiesto ai propri seguaci se si sentono più maranza o corsivo.

@eli.esposito Ecco la nuova lingua di questa estate, il MĀRANZIVŒ🥷🏻 Sono cambiate alcune regole grammaticali rispetto al cörsivœ, avete capito quali?🤓 |G: eli.espositoo ♬ suono originale – Elisa Esposito

Se non sono mancate critiche nei confronti di questa ennesima tendenza lanciata da Elisa Esposito, si sono susseguito anche diversi pareri tra gli utenti. C’è chi si è detto nostalgico del corsivo, invitandola a tornare al passato. Ma abbiamo letto anche chi sostiene che di certo il video andrà virale esattamente come i precedenti e qualcun altro ha risposto con “Maranza tutta la vita”.

In altri filmati poi Elisa Esposito non si è limitata solo alla presentazione, ma ha mostrato anche la grammatica e persino cantato una canzone in maranzivoe. Ovviamente anche qui tanti pareri discordanti e le polemiche non sembrano mancare!