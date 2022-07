Elisa Esposito svela com’è nata l’idea di “insegnare il corsivo” su TikTok

1 Ecco com’è la nata la prof di corsivo

Elisa Esposito è la star social del momento grazie alle sue lezioni di corsivo che da TikTok hanno conquistato tutto il web. Tra chi ha continuato la sua challenge, chi è divertito e chi invece punta il dito contro, non si può certo nascondere che il suo nome e quello che fa sono molto chiacchierati. Ed è per questo motivo che noi di Novella 2000 abbiamo deciso di intervistarla.

Raggiunta da Armando Sanchez, la tiktoker ha rilasciato alcune dichiarazioni al nostro settimanale (che trovate in edicola) riguardo soprattutto da dov’è nata l’idea della professoressa di corsivo. Il merito, a quanto pare. è tutto del fidanzato, Davide Gentile, col quale ha una relazione da circa 6 mesi. Vanno molto d’accordo e sono sulla stessa lunghezza d’onda, hanno le stesse idee.

Tornando all’insegnamento del corsivo, Elisa Esposito ha raccontato che è nato tutto come un gioco. “Da tempo lavoro su TikTok, ma tutto questo è nato da quando ho iniziato a creare post parlati. Sinceramente usavo la mia voce normale, ma la gente notava che scandivo le finali di ogni frase, e da lì è nato il ‘corsivo’. È anche un modo per scimmiottare il modo di parlare di alcune ragazze milanesi che spesso si rivolgono ai loro amici in questo modo. Poi ho fatto un video con il mio fidanzato: mentre lui parlava normalmente, io ho cominciato a rispondergli in corsivo. Quel video totalizzò 7 milioni di visualizzazioni. Non potevo crederci”.

La grande quantitià di critiche che arrivano alla tiktoker lei se le fa scivolare addosso, poco le importa del giudizio delle persone. Infatti non risponde nemmeno agli attacchi. Alla fine quello della prof di corsivo è solo “un personaggio creato per i social che deve far divertire la gente”, ha concluso la Esposito.

Ma ora lei è sbarcata anche su un’altra piattaforma social: Onlyfans. Ecco cosa ci ha raccontato a riguardo…