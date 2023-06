NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Giugno 2023

Maria Esposito insieme a Gigi D’Alessio

Sono stati giorni intensi, gli ultimi, per Gigi D’Alessio. Quest’anno infatti il cantante partenopeo celebra i suoi primi 30 anni di carriera e per l’occasione ha deciso di festeggiare con ben 5 serate evento nella bellissima e suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, che si sono tenute dal 26 maggio al 3 giugno. Ma non solo. Uno dei concerti è stato trasmesso anche su Rai 1 e a raggiungere D’Alessio sono stati alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, da Biagio Antonacci, a Lazza, a Tananai a Elodie.

A salire sul palco al fianco di Gigi, in una delle serate, è stata anche Maria Esposito, la celebre Rosa Ricci di Mare Fuori, la serie che negli ultimi mesi ha spopolato in tutta Europa. Proprio al momento dei saluti D’Alessio ha congedato l’attrice con una battuta che ha fatto divertire tutti i presenti. Il cantante infatti, richiamando all’iconica frase della Esposito in Mare Fuori, ha simpaticamente affermato: “Rosa Ricci, comunque se vuoi sapere chi sono, io sono Gigi D’Alessio”.

Nel mentre in queste ore proprio Gigi D’Alessio sui social ha ringraziato tutto il suo pubblico per il successo incredibile di queste 5 serate (alle quali seguirà un lungo tour che proseguirà per tutta l’estate, e non solo). In merito così l’artista partenopeo ha affermato:

“Gigi – Uno Come Te è stato un vero e proprio record! Cinque serate sold out in Piazza del Plebiscito, tanti ospiti e una trasmissione in prima serata su Rai 1. Ma nonostante tutto, l’emozione più grande è sempre quella che mi regalate voi. Siete arrivati da ogni parte d’Italia e anche da altri Paesi per vivere qualche ora insieme, a dimostrazione che la musica è di tutti, e Napoli è casa per chiunque lo desideri. Tutto questo è merito vostro! Grazie di cuore”.