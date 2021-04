Le condizioni di salute di Elisa Isoardi

La nota conduttrice, settimana scorsa ha dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi a causa di un incidente che le ha provocato molto fastidio all’occhio. Questa la spiegazione della sua uscita di scena: “Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c’era davvero tanto vento e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e ha colpito la sclera. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti, mi hanno detto questo. E la cosa mi uccide, perché siamo arrivati ad un mese, scusa l’emozione ma non me l’aspettavo“. Adesso Elisa Isoardi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram. Vediamo una foto in cui possiamo notare un grande sorriso e la benda ancora sull’occhio. Ecco, perciò, quello che ha detto ai suoi follower:

Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene.

Dopo aver aggiornato i suoi fan sulla sua salute, perciò, Elisa Isoardi ha ringraziato tutti per averle regalato l’esperienza nel reality:

Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere. È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita. Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete VOI! Grazie

Auguriamo a Elisa una pronta e completa guarigione. Continuate a seguirci per tante altre news.

