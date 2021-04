Elisa Isoardi si ritira

Poche ore fa abbiamo appreso la notizia dell’incidente che ha visto protagonista Elisa Isoardi a ridosso della puntata de L’Isola dei Famosi. La conduttrice, durante il collegamento con Ilary Blasi, ha rivelato quanto successo:

“Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c’era davvero tanto vento e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e ha colpito la sclera. Fortunatamente non ha toccato la pupilla, però devo dire che ieri ho pensato al peggio, perché non vedevo più. Ringrazio le ragazze che mi sono state veramente vicine. Stanotte è stata un po’ dura, ma il medico mi ha rassicurata e ora devo tenere la benda per protezione”.

Ci eravamo lasciati con queste parole di Elisa Isoardi, che facevano ben sperare per una sua permanenza a L’Isola dei Famosi. Peccato, però, che a seguito di ulteriori accertamenti medici, la concorrente è costretta al ritiro. A svelarne i motivi è stata proprio lei stessa:

“Per adesso, così tranquillizzo la mia famiglia, è tutto sotto controllo. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti, mi hanno detto questo. E la cosa mi uccide, perché siamo arrivati ad un mese, scusa l’emozione ma non me l’aspettavo. L’Isola mi ha dato tantissimo e la possibilità di potermi mostrare per quello che sono. Quando ho ricevuto la notizia non ci ho pensato due volte. Ne avevo bisogno di andare via. È stata l’esperienza più importante e intensa della mia vita. Ringrazio davvero tutti quanti. Mi dispiace davvero tanto. Ci vediamo in studio, io spero di risolvere al più presto”.

Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. pic.twitter.com/6JobVxHuPy — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2021

Tutti sono sembrati molto dispiaciuti da quanto accaduto ad Elisa Isoardi. Dopo Brando Giorgi (anche lui costretto al ritiro), l’Isola dei Famosi perde una grande “leader” come soprannominata da Tommaso Zorzi. Alla naufraga giunga il nostro più sincero in bocca al lupo!

