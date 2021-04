L’ultimo abbraccio tra Martina e Aka7even (che scoppia in lacrime) commuove il pubblico – VIDEO

Aka7even piange per Martina

Nella quinta puntata del Serale di Amici 20, andata in onda sabato 17 aprile, c’è stata l’eliminazione della ballerina Martina che ha perso il ballottaggio con Deddy. L’annuncio è avvenuto in casetta e quindi ci sono stati i saluti di rito fatti di abbracci e molte lacrime. Se nella puntata sabato la reazione di Aka7even è sembrata molto fredda e distaccata, oggi abbiamo visto che non è stato così.

Infatti nel daytime di Amici andato in onda stasera alle 19 su Italia 1, si è visto tutti gli allievi che hanno salutato Martina piangendo, poiché i rapporti di amicizia che lei aveva instaurato erano molto profondi. In tutto questo Aka7even è rimasto in disparte, ma è stata proprio la ballerina a raggiungerlo e ad abbracciarlo forte. A quel punto il cantante l’ha stretta a sé ed è scoppiato in lacrime.

Successivamente si è lasciato andare ad un pianto disperato e anche con Giulia si è confidato. Ha detto di aver dato per la prima volta la precedenza all’orgoglio e quindi è arrivato a comportarsi in modo freddo. E così è arrivata l’eliminazione e il finale è stato questo. Quindi si è detto molto dispiaciuto per essere arrivato a questa situazione e non poter tormare indietro o rimediare.

Cosa sia successo esattamente tra Martina e Aka7even nell’ultima settimana non lo sappiamo davvero. La redazione non ha mostrato come siano arrivati a questa rottura e da cosa sia nato tutto questo rancore da parte del cantante. Speriamo che comunque, una volta finito Amici 20, i due possano rivedersi e fare pace, rimanendo in buoni rapporti di amicizia.

