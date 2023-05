NEWS

Andrea Sanna | 13 Maggio 2023

Elisabetta Canalis

Il gossip su Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis di recente è tornata single, dopo la fine del matrimonio con Brian Perri. L’ex velina di Striscia la Notizia ha ripreso in mano la sua vita, concentrandosi a pieno su se stessa e su sua figlia Skyler Eva, di 7 anni. Ma oggi la showgirl ha un nuovo amore dopo la separazione? Secondo i pettegolezzi sembrerebbe di sì, anche se lei non si è mai esposta pubblicamente a riguardo e non ne ha mai parlato.

Sui social Elisabetta Canalis non parla della sua vita privata, ma si mostra comunque molto impegnata e devota allo sport. Pratica kickboxing, diventato ormai il suo sport preferito e ha anche partecipato al suo primo incontro ufficiale, continuando con costanza gli allenamenti. Al suo fianco sempre il maestro Georgian Cimpeanu, quattro volte campione del mondo nella disciplina menzionata.

Sebbene lei abbia sempre cercato di preservarlo, secondo i pettegolezzi tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia o rapporto alunna-insegnante. Lui ha 29 anni ed è 15 anni più giovane di lei. Nelle scorse ore la showgirl sarda ha postato un video sul suo profilo social in cui si allena proprio in compagnia dello sportivo. I due sembrano essere molto affiatati ma non è emerso altro, almeno al momento. Come precisa anche Pipol Gossip qualche tempo fa sono stati sorpresi insieme e molti vicini a Milano.

Sui profili social di entrambi compaiono immagini e video che mostrano i due svolgere insieme attività sportiva, ma nessuna conferma di una presunta relazione. A oggi dunque nn sappiamo se Elisabetta Canalis sia o meno fidanzata. Quel che è certo, come dicevamo, è che il matrimonio tra lei e il chirurgo Brian Perri sia terminato. In ogni caso lei ha deciso di restare comunque a Los Angeles, per il bene di sua figlia.