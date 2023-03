NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Marzo 2023

Sarebbe finito l’amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

Dopo 10 anni, sarebbe finito l’amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. Stando alle ultime indiscrezioni sulla coppia, e stando a quello che riporta TgCom24, i due avrebbero ufficialmente divorziato, mettendo così un punto definitivo al loro matrimonio. Come in molti sapranno la showgirl e il chirurgo americano si sono conosciuti e innamorati nel 2013 durante una festa americana di Halloween, e solo l’anno successivo convolarono a nozze. Ma non è finita qui. Nel 2015 a Los Angeles è nata infatti Skyler Eva, prima figlia della Canalis. Nonostante la coppia sia sempre stata riservata, da diverso tempo Elisabetta e Brian hanno smesso di mostrarsi insieme, alimentando i pettegolezzi riguardo una presunta crisi.

Adesso però i gossip sembrerebbero trovare un fondo di verità. Stando a quanto rivela il noto portale d’informazione infatti, pare che la Canalis e Perri abbiano divorziato. Secondo i documenti di separazione, pare che i due avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia, che a oggi ha 7 anni. Ma non solo.

Sempre stando a quanto riporta TgCom24, sembrerebbe che Elisabetta Canalis al momento non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento. L’ex Velina inoltre avrebbe anche già traslocato in un appartamento a Los Angeles, venendo raggiunta da sua madre. Attualmente sembrerebbe che, proprio per il bene di sua figlia, la Canalis abbia deciso di rimanere a vivere nella città degli angeli, per poter stare vicina alla bambina.

Attualmente la coppia non si è ancora espressa sui social per confermare la notizia della separazione, tuttavia non è escluso che nelle prossime ore Elisabetta possa intervenire per dare una comunicazione ufficiale. Nel mentre all’ex Velina e al chirurgo facciamo un enorme in bocca al lupo.