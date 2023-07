NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Luglio 2023

Elisabetta Canalis e Melissa Satta beccate in Sardegna insieme in vacanza, con tanto di figli e rispettivi fidanzati

Giorni di relax per Elisabetta Canalis e Melissa Satta

Sono passati diversi anni da quando Elisabetta Canalis e Melissa Satta hanno ricoperto il ruolo di Veline di Striscia La Notizia, ma senza dubbio il pubblico non le ha mai dimenticate. Come in molti sapranno, le due showgirl sono anche molto amiche, e solo nelle ultime ore sono state beccate in vacanza insieme in Costa Smeralda, con i rispettivi figli e partner. Solo pochi mesi fa la Canalis ha annunciato la separazione dal marito Brian Perri, dopo ben 10 anni di vita insieme. Di recente però la conduttrice pare aver voltato pagina e sembrerebbe aver ritrovato l’amore e la serenità al fianco di Georgian Cimpeanu. La Satta invece è impegnata con il tennista campione Matteo Berrettini, e tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra i due.

I 4 sono così stati paparazzati in Sardegna insieme, mentre si godono una rilassante giornata in spiaggia, tra giochi, risate e tuffi. Le due coppie sono state poi raggiunte dal presidente di OTB Group, Renzo Rosso, sua moglie Arianna Alessi e altri amici.

Elisabetta Canalis e Melissa Satta nel mentre stanno condividendo sui social i momenti più belli della loro vacanza, che ha attirato l’attenzione del web. Solo nelle ultime ore le due ex Veline hanno condiviso alcune storie in cui le vediamo mentre si divertono tra balli e lunghe tavolate. Al loro fianco i due compagni di vita e i rispettivi figli Skyler Eva e Maddox (QUI per le foto).

Pare dunque che tutto proceda a meraviglia nelle vita di Elisabetta e Melissa. Sia la Canalis che la Satta sembrerebbero apparire serene e innamorate, e nulla pare scalfire la loro serenità. A loro dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.