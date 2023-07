NEWS

Andrea Sanna | 17 Luglio 2023

Alessia Marcuzzi

Il racconto di Alessia Marcuzzi sulla caduta

Alessia Marcuzzi sta facendo parlare di sé e non solo per la sua vita privata (è stata pizzicata a Formentera con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi), ma per la disavventura vissuta nel corso delle vacanze. La conduttrice di Boomerissima è stata protagonista di un incidente nelle scorse ore, come rivelato da lei stessa su Instagram. Stando al suo racconto sarebbe caduta su alcune rocce, riportando lividi e qualche escoriazione al viso.

Tra le storie del noto social network Alessia Marcuzzi ha scattato la foto dopo l’accaduto. Nell’immagine in questione la vediamo distesa sul lettino da spiaggia con una borsa del ghiaccio sulla coscia e una sul viso a tamponare il dolore.

Instagram Stories – Alessia Marcuzzi

Nonostante il dolore evidente, pare però che la conduttrice abbia preso con filosofia e leggerezza il fatto. Nella foto che vedete, infatti, ha comunque accennato un sorriso e sembra essere tranquilla. Il che dimostra che per fortuna va tutto bene. Alessia Marcuzzi, infatti, non sembrerebbe aver riportato conseguenze particolari se non appunto lividi e graffi qua e là. La stessa su Instagram ci ha scherzato un po’ su: “Non cambio mai. Faccio sempre le strade più difficili. Cascata sulle rocce come una polla”.

Se tra le storie Instagram ha ironizzato come suo solito sulla faccenda, anche su TikTok ha informato i fan di quanto successo, mostrando i lividi evidenti sulle gambe. Ecco il video postato da Alessia Marcuzzi sulla piattaforma.

Per fortuna, però, anche se un po’ violacea qua e là dopo la botta presa, Alessia Marcuzzi sta bene e il fatto che sui social abbia sdrammatizzato è un segnale importante. E questo è quello che conta più di tutto.

La Marcuzzi dunque può continuare a godersi le sue vacanze, prima del ritorno in TV con Boomerissima.