1 Al GF Vip, durante la prova settimanale, Elisabetta Gregoraci ha dato un bacio a Pierpaolo Pretelli. Ma si tratta solo di un gioco!

Una serata partita in sordina quella di questa sera al GF Vip, che si è infiammata via via con il trascorrere delle ore. Ad attirare particolarmente l’attenzione è stato il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Il tutto, però, a differenza di come potrebbe sembrare si è verificato solo per gioco.

Alfonso Signorini come pretesto ha utilizzato il bacio che per sbaglio si sono scambiate Elisabetta e Myriam in giardino venerdì scorso. In quel momento il conduttore ha presentato la prova settimanale che riguardava proprio lo scambio di un bacio.

Le coppie scelte sono state quelle tra Enock Barwuah e Myriam Catania e Elisabetta Gregoraci insieme a Pierpaolo Pretelli. Ed è stato proprio questo il bacio ad aver infiammato particolarmente gli utenti del web.

Un bacio che è durato pochi secondi, ma quel che basta per attirare l’attenzione del pubblico, che già nel corso di questi giorni ha visto i due molto complici e vicini. Ma ecco le immagini della prova in piscina con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Un secondo frammento, ancor più ravvicinato, che mostra il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Le battutine di Alfonso Signorini e dei due opinionisti, vista la scena, non sono di certo mancati..

Bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Insomma che dire? Un bacio, quello tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dato solo per gioco, ma che già fa sognare alcuni fan di entrambi. Ma niente paura. La conduttrice e il modello stanno semplicemente instaurando una bella amicizia e in questo bacio non vi è alcuna malizia.