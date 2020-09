1 Al GF Vip, durante un abbraccio, Myriam Catania ed Elisabetta Gregoraci si sono date (per sbaglio) un bacio. Il video

Questa edizione de GF Vip sta appassionando il pubblico del web, che con grande interesse sta seguendo passo passo le vicende dei protagonisti con la diretta su Mediaset Extra. Alcuni di loro, attentissimi ai movimenti dei singoli concorrenti, hanno notato il bacio, avvenuto per sbaglio, che si sono scambiate Myriam Catania ed Elisabetta Gregoraci durante un abbraccio.

L’episodio si è verificato venerdì sera, quando Myriam ed Elisabetta hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia. L’arrivo della Gregoraci è tardato di qualche giorno rispetto al lunedì previsto e sono spuntate le motivazioni:

“FLASH! SAPETE PERCHÈ ELISABETTA GREGORACI NON È ENTRATA ALLA PRIMA PUNTATA DEL ”GF VIP”? PERCHÈ STAVA ASPETTANDO L’ESITO DEL TERZO TAMPONE, NEL SUO CASO ANCOR PIU’ ”DELICATO” VISTO CHE IL SUO EX MARITO BRIATORE È STATO POSITIVO AL COVID. LA BELLA SHOWGIRL FARÀ IL SUO INGRESSO VENERDÌ”.

E così è stato. Sia la Catania che la Gregoraci, comunque, si sono fin da subito sentite a loro agio all’interno del gruppo e poco dopo la puntata hanno avuto una bella conversazione in giardino. Myriam Catania ha confidato alla coinquilina, con estrema sincerità, di non conoscere le vite di ognuno di loro e di esserne molto curiosa. Al contempo ha ammesso, però, di aver letto dei pensieri riportati da Elisabetta Gregoraci sui social. Parole che devono averla colpita particolarmente.

Elisabetta, che non si aspettava di ricevere tale complimento, ha ringraziato di cuore Myriam Catania. Le due si sono unite così in un tenero abbraccio. Ma mentre quest’ultima voleva dare un bacio sulla guancia alla sua nuova amica, per sbaglio le loro labbra si sono incrociate. Le due hanno sorriso e fatto finta di nulla, come potete vedere in questo video.

Al pubblico, a prescindere dal bacio per errore, è piaciuta tantissimo la complicità e l’empatia che Myriam Catania ha mostrato nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Un momento che probabilmente ai più è passato inosservato, ma che merita di essere rivisto per le belle parole spese dalla doppiatrice verso la conduttrice di Battiti Live. E a voi piace questa amicizia che sta nascendo tra loro?

