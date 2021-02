1 Elisabetta Gregoraci lavora con un ex

Elisabetta Gregoraci ha iniziato a collaborare con l’azienda dell’ex fidanzato Francesco Bettuzzi. I due si sono conosciuti nel 2014, quando lui lavorava come pilota di linea, a una cena a Montecarlo. Tuttavia la loro storia avrebbe avuto inizio solo qualche anno più tardi. Ovvero quando le carte per la separazione con Briatore erano già state avviate.

Nel 2019, però, i due si lasciano. La loro collaborazione ha riacceso le speranze di alcuni fan. Infatti, un’utente scrive: “Io sarei contenta“. Pare, però, che ciò non avverrà. A rivelare come stanno i fatti, infatti, ci ha pensato proprio Bettuzzi all’interno delle Stories del suo profilo Instagram. Andiamo a vedere cosa ha scritto circa il rapporto con la showgirl:

Rispondo qui, una volta per tutte, alle migliaia di domande che sto ricevendo in queste ore. Sì, Elisabetta Gregoraci ha creato una capsule con 3rebound. Non ho gestito io direttamente il progetto, ma lo hanno fatto Elisabetta e Chiara, due persone alle quali voglio molto bene. Io ed Elisabetta siamo in ottimi rapporti ma tra noi c’è solo amicizia.

La risposta dell’ex di Elisabetta Gregoraci

In sostanza, quindi, Elisabetta Gregoraci sta solo collaborando con l’ex fidanzato. Tra loro non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma. Francesco, infatti, è il co-fondatore della 3Rebound e ha dato la possibilità a Elisabetta di creare una sua collezione di magliette. Nulla di più. Se, al momento lei sembra libera da relazioni sentimentali, lo stesso non si può dire del suo ex flirt Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo, infatti, ha avviato una relazione con Giulia Salemi, la quale gli ha mandato messaggio da fuori la casa del Grande Fratello Vip. Riviviamo quel momento…