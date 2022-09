1 Il figlio di Elisabetta Gregoarci

In queste re si è diffusa la notizia che Nathan Falco, di soli 12 anni, è il più giovane CEO del mondo. Si tratta del figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. A riportare la notizia ci ha pensato anche il profilo Instagram Whoopsie:

“[…] E così il piccolo Nathan Falco, nato dall’amore con Elisabetta Gregoraci, è ad oggi uno dei più giovani CEO al mondo. 12 anni, è questa l’età del ragazzo che, nato il 18 marzo del 2010, è anche amministratore di un’azienda che “mira a essere una comunità esclusiva di NFT e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari ti permettono di accedere a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro.

Rientrato da qualche giorno tra i banchi di suola dopo aver trascorso le vacanze in giro per il mondo insieme ai genitori, Nathan è dunque lo Chief Executive Officer della Billionaire Bears nft – come riportato nella bio del suo profilo Instagram -, e così, puntando su orsi in 3D “integrati nel metaverso”, il ragazzo muove i suoi primi passi nel mondo dell’imprenditoria… e chissà dove potrà arrivare“.

L’account, poi, ricorda che oltre al figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatare nel passato ci sono stati tantissimi altri bambini a rivestire il ruolo di CEO:

La storia di Nathan non può non ricordare quella di Samaira Mehta, programmatrice e inventrice americana che a soli 10 anni divenne CEO di CoderBunnyz. Oltre a loro, altri giovani imprenditori in passato riuscirono ad avere un grande successo nonostante la giovanissima età: Nick D’Aloisio che da giovanissimo creò un’app acquistata poi da Yahoo per circa 30 milioni di dollari; Juliette Brindak a 10 anni progettò il suo social per ragazze del valore di un milione di dollari; Jon Koon divenne milionario a 16 anni grazie agli accessori auto e Brennan Agranoff anche lui diventato milionario grazie alla vendita online di calzini colorati dal design personalizzato quando aveva solo 13 anni.

