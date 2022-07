1 La gaffe di Elisabetta Gregoraci corretta da Mediaset

Battiti Live è tornato alla grande durante questa calda estate. Al timone di conduzione troviamo sempre Elisabetta Gregoraci, Alex Palmieri e Mariasole Pollio nel ruolo di inviata speciale. Tanti gli ospiti che stanno calcando il palco in queste settimane. Artisti italiani e stranieri, tutti sembrano essere entusiasti di cantare finalmente dal vivo dopo tanto stop causato dalla pandemia.

Come ogni diretta che si rispetti può capitare di commettere qualche gaffe o comunque trovarsi in situazioni particolari. Pensiamo per esempio alla caduta di Tananai durante l’esibizione, mostrata proprio durante la puntata di ieri sera su Italia 1. Il momento non è stato tagliato, ma mostrato integralmente. Il cantante ha subito capito di essersi fatto male alla caviglia, ma ha continuato la sua performance con Fedez e Mara Sattei. Sempre nel corso della serata anche Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di una svista. O meglio lo è stata. E vi spieghiamo perché.

Radio Norba ha registrato questa puntata un po’ di settimane fa e la conduttrice Elisabetta Gregoraci ha commesso un errore nel pronunciare il nome di Alvaro Soler, uno degli ospiti. Ecco di seguito il filmato originale…

Insomma può capitare a tutti di commettere un gaffe, no? Eppure Mediaset ha trovato il modo per correggere questa svista da parte di Elisabetta Gregoraci. Nella puntata andata in onda proprio ieri sera su Italia 1, infatti, il medesimo video vede una modifica e il cognome del cantante pronunciato nel modo corretto. Questa la breve clip che già sta spopolando sul web con la correzione…

Così dunque Mediaset ha risolto la simpatica gaffe commessa da Elisabetta Gregoraci, che tanto ha fatto parlare gli utenti dei social.

