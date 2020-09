3 Incidente “a luci rosse” per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: fuori di seno durante un ballo con Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci “fuori di seno” al Grande Fratello Vip. La showgirl è infatti stata, suo malgrado, protagonista di un incidente sexy durante la diretta h24 nella casa più spiata d’Italia. L’ex moglie di Flavio Briatore era infatti impegnata nella prova di danza per la conquista del budget settimanale.

I “vipponi” sono stati infatti divise in coppie e dovranno cimentarsi in una coreografia sulle note di Dirty Dancing nel corso della diretta di venerdì 25 settembre. La Gregoraci ballerà in coppia con Pierpaolo Pretelli, con cui nella scorsa puntata ha dato vita ad un bacio sensuale.

In seguito a quanto avvenuto nell’ultima diretta condotta da Alfonso Signorini, sono nate diverse fanpage a sostegno dei “Gregorelli” (questo il nome scelto dai fan dell’inedito duo). Intanto Elisabetta Gregoraci e l’ex velino continuano a dare agli attenti telespettatori del reality materiale di cui parlare. Nel corso della giornata, durante una delle prove della coreografia ideata da Matilde Brandi, Elisabetta ha infatti avuto un problema con il body che indossava e ha mostrato per sbaglio il seno.

Il video, che vi mostriamo qui in alto, ha in poche ore fatto il giro del web. Pochi istanti che non sono infatti passati inosservati, nonostante Myriam Catania abbia immediatamente invitato la sua coinquilina a coprirsi. In pochi giorni dal suo ingresso, la Gregoraci è divenuta una delle protagoniste più chiacchierate.

