1 Il look di Elisabetta Gregoraci

Siamo nel pieno della puntata speciale serale di Avanti Un Altro. Tra i protagonisti questa sera ci sono alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip e gli opinionisti dei vari salotti televisivi. Elisabetta Gregoraci rientra in questa lista di personaggi attesissimi e ad incuriosire, ancora una volta, è stato il look scelto dall’amata conduttrice.

Per tutto il corso del Grande Fratello Vip, infatti, vi abbiamo spesso parlato degli abiti sofisticati e sempre alla moda scelti da Elisabetta Gregoraci nelle varie puntate e anche questa sera, per Avanti Un Altro, non è passata di certo inosservata. Quest’oggi la presentatrice indossa un abito rosso firmato Genny. Siamo in grado di dirvi anche il costo del vestito. Sbirciando nel profilo ufficiale del brand siamo riusciti a scoprire che il prezzo complessivo è di 910 Euro.

Ecco alcuni dettagli sul look di Elisabetta Gregoraci, come riportato dal sito: “Abito in maglia con collo alto e maniche lunghe, dalle linee femminili e la vestibilità adente, lungo al polpaccio, caratterizzato da apertura a polo davanti e gonna leggermente scampanata al fondo”.

