1 Il look di Elisabetta Gregoraci

Manca solo una settimana alla finale del Grande Fratello Vip 5 e questa sera scopriremo chi sarà il nuovo concorrente che dovrà abbandonare la casa. Nel mentre però come al solito gli utenti sul web sono rimasti colpiti dai look dei concorrenti e di alcuni ex Vipponi, tra cui come sempre Elisabetta Gregoraci. La conduttrice di Battiti Live anche stavolta è tornata a Roma per assistere alla nuova diretta, sedendo nel parterre di ex concorrenti.

Da settimane intanto la Gregoraci conquista il cuore del pubblico e del web con i suoi bellissimi outfit. Anche stasera così in molti si sono chiesti cosa stia indossando la presentatrice per la nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Scopriamolo insieme.

Stasera Elisabetta Gregoraci, come svela lei stessa sui social, ha scelto di sfoggiare un look interamente firmato da Bartolotta & Martorana e il suo abito ha subito attirato l’attenzione del web. Le scarpe invece portano la griffe di Gucci.

Anche stasera dunque Elisabetta ha fatto breccia nel cuore del pubblico con il suo meraviglioso outfit. Come ci stupirà per le ultime due puntate del Grande Fratello Vip 5? Non resta che attendere per scoprirlo. Di certo però la Gregoraci non deluderà le aspettative.