1 Circola un rumor che parla di Elisabetta Gregoraci, prossima all’ingresso nella casa del GF Vip: la showgirl non entra? Ecco cosa succede

Ha preso il via questa sera la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nella puntata in onda oggi, condotta da Alfonso Signorini e coadiuvato dalla presenza di Pupo e Antonella Elia, vedremo l’ingresso dei primi 12 concorrenti. Tra questi c’è anche Elisabetta Gregoraci. In questi minuti, però, giunge un rumor che racconta come la showgirl potrebbe non entrare. Ma cosa succede?

A rivelare l’indiscrezione è stato il sito TV Blog che avrebbe ricevuto informazioni in merito alla conduttrice. Ma leggiamo quanto si apprende:

“Pare infatti che fra il gruppo di concorrenti destinati all’ingresso nella puntata di questa sera (il secondo plotone di concorrenti entrerà venerdì) non ci sarà Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Flavio Briatore infatti sarebbe dovuta entrare questa sera ma pare che ciò non avverrà”.

Ma quale sarà il motivo di questa rinuncia? Al momento non sembra essere del tutto chiaro, ma il portale web ha comunque dato una sua motivazione:

“Sembra infatti, dalle informazioni che ci sono giunte pochi minuti fa, che Elisabetta Gregoraci, per motivi personali, alcune voci parlano di motivi familiari, non entrerà stasera nella casa del Grande fratello. Non siamo in grado di dirvi di più al momento, nel corso della diretta certamente verranno date altre spiegazioni”.

Che dunque l’ingresso di Elisabetta Gregoraci sia solo rimandato a venerdì? Ad ora è prematuro ed è difficile da capire. C’è da dire però che in studio la concorrente è spesso menzionata sia da Alfonso Signorini che da Pupo e Antonella Elia. Il conduttore ha rassicurato che l’ex moglie di Briatore presto si aggiungerà agli altri protagonisti di questa edizione.

Attendiamo di capire dunque se Elisabetta farà o meno il suo ingresso in casa. Certo avrebbe dell’incredibile se la notizia si rivelasse vera. Il Grande Fratello Vip potrebbe quindi iniziare senza di lei.