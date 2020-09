Grande Fratello Vip 5 televoto: come votare i concorrenti e regolamento

Scopriamo insieme tutti i vari metodi di televoto del Grande Fratello Vip 5: come votare tutti i concorrenti e il regolamento da seguire

Il giorno 14 settembre 2020 prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 5. Daremo il bentornato alla trasmissione, a pochi mesi dalla vittoria di Paola Di Benedetto. Come di consueto il programma sarà trasmesso su Canale 5, in prima serata.

Il reality più longevo della TV italiana è pronto ad riaprire i battenti e non mancheranno novità e colpi di scena. Vi abbiamo già spiegato dove vedere il GF Vip 5 tra dirette, daytime e come seguire su streaming e social. Ora invece vogliamo concentrarci sulle varie modalità di televoto a disposizione e il regolamento che vi permetterà di dare così la vostra preferenza ai concorrenti in gara.

Non perdiamo tempo, quindi, e scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sul Grande Fratello Vip 5.

Grande Fratello Vip 5 televoto: come votare i concorrenti e il regolamento dell’app Mediaset Play

Partiamo dal primo criterio utilizzabile che vi darà la possibilità di votare i concorrenti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Vi parliamo dell’app di Mediaset Play.

Come fare? È semplicissimo. Basta scaricare l’applicazione completamente gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet. Una volta fatto questo passaggio vi basterà registrarvi con un account (vi si chiederà mail e password) e una volta convalidato il tutto, potrete così proseguire verso il vostro obiettivo.

Quando Alfonso Signorini aprirà il televoto, nella schermata principale dell’app comparirà attivo il pulsante “VOTA”. Cliccandoci su vi si aprirà la schermata con i protagonisti in nomination. Vi consigliamo di leggere bene la domanda. Se non siete veterani del programma è meglio seguire con attenzione quanto segue. Potrà sembrare banale, ma spesso per fretta o scarsa attenzione si può fare l’errore di dare la preferenza a un concorrente piuttosto che un altro.

Esattamente come l’edizione numero 4 vi si chiederà infatti “Chi vuoi salvare?” e “Chi vuoi eliminare?” oppure quando sarà “Chi vuoi in finale?”. Nel primo caso, quindi, darete una chance al vostro beniamino, nella seconda, invece, cercherete di fare uscire dalla il vip che vi piace meno. Mentre invece nell’ultima opzione sarete voi a decidere chi mandare in finale e giocarsi quindi l’ambita vittoria.

Ricordiamo, ovviamente, che nel corso della settimana le votazioni del Grande Fratello Vip 5 sono aperte fino alla messa in onda successiva, quando poi il conduttore chiuderà il televoto. Discorso differente sarà se verrà aperto durante la diretta e con essa si scoprirà il destino dei protagonisti.

Pe concludere, vi segnaliamo un’altra cosa importante: durante tutta la settimana avrete a vostra disposizione 7 voti, in puntata (con televoto flash) soltanto 1.

Esistono altri modi di votare? Scopriamo tutti gli altri metodi di televoto…

Televoto: ecco come votare i concorrenti da sito ufficiale o Smart TV

Se pensavate che l’app di Mediaset Play fosse l’unico mezzo a disposizione per poter votare i vostri concorrenti preferiti, sbagliate. C’è un altro modo, infatti, per dare la vostra preferenza ai vip della casa. Quale? Il sito ufficiale del Grande Fratello Vip 5. Anche in questo caso il metodo è davvero molto semplice.

Basta collegarsi al sito www.grandefratello.mediaset.it e registrarsi nello stesso identico modo che utilizzerete con l’app. Fatto ciò, vi basterà andare nella sezione “TELEVOTO” (nella home principale si trova in alto a destra). Cliccandoci su vi si aprirà la schermata con i concorrenti in sfida e dunque vi si chiederà di esprimere la vostra simpatia.

Inoltre, se siete scrupolosi, sempre grazie al sito potrete trovare il regolamento dettagliato.

E non è finita qui. Coloro che sono in possesso di una Smart TV abilitata avranno modo di poter usufruire questo metodo. Bisogna sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su”. Questo permetterà accedere all’app di Mediaset Play, registrarsi (nel modo che vi abbiamo già spiegato) e partecipare così al televoto ufficiale.

Vediamo ora il terzo metodo, nonché ultimo, di votazione…

Come votare via SMS i concorrenti del reality show

Per concludere, infine, c’è ancora un terzo e ultimo metodo a disposizione per la votazione: il mai dimenticato e mai passato di moda SMS. Nei reality ormai è una prassi e ovviamente al Grande Fratello Vip 5 è molto utilizzato.

Nel momento in cui Alfonso Signorini durante la diretta lancerà la sfida, i telespettatori avranno modo di votare sia nel televoto settimanale che in quello flash. Come fare? Anche in questo caso è un gioco da ragazzi e bastano pochi semplici click sulla vostra tastiera.

Ogni utente potrà votare i concorrenti inviando un SMS al numero 477.000.2, scrivendo semplicemente come testo il nome della persona (esempio: Francesco). Inviata la vostra preferenza (con il personaggio da salvare, da eliminare o mandare in finale) dovrete ricevere un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 Euro. La tariffa, ovviamente, varia in base al proprio operatore telefonico.

Se non riceverete alcun SMS potrebbe esserci qualche impostazione bloccata e dunque dovrete necessariamente contattare la vostra compagnia e chiedere informazioni.

Queste sono quindi tutte le informazioni base e modalità di voto necessarie per non farsi trovare impreparati sul televoto e regolamento del Grande Fratello Vip 5.

Detto ciò non ci resta quindi che attendere cosa ci riserveranno i protagonisti del reality, che come scritto in precedenza, andrà in onda da lunedì 14 Gennaio in prima serata su Canale 5.

I concorrenti del GF Vip 5

Al timone di conduzione del Grande Fratello Vip 5 ritroveremo Alfonso Signorini. Accanto a lui ci saranno, nel ruolo di opinionisti, Pupo e la new entry (ma nemmeno troppo) Antonella Elia. Ma ricordate tutti i protagonisti che varcheranno la fatidica Porta Rossa.

Partiamo dall’elenco delle donne che troveremo nella casa più spiata d’Italia:

Tra gli uomini del cast del Grande Fratello Vip 5 vedremo, invece i seguenti nomi:

Sono loro i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 5. Tra loro si nasconde il vincitore, ma sarete solo voi a deciderlo. Le istruzioni su come fare le avete tutte! Buona votazione!

