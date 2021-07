1 La rivelazione di Elisabetta Gregoraci

Sono mesi d’oro questi per Elisabetta Gregoraci. Dopo la fortunata partecipazione al Grande Fratello Vip 5, la conduttrice è tornata alla sua vita di sempre, e in queste settimane è impegnata con la nuova edizione di Battiti Live. Proprio durante la reclusione all’interno del reality la Gregoraci ha avuto modo di farsi conoscere ancora più a fondo dal grande pubblico, ottenendo un enorme successo. Elisabetta così in queste ore si è raccontata nel corso di un’intervista per il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, e durante la chiacchierata ha parlato proprio della sua esperienza. Ma non solo. La presentatrice ha anche svelato quali sono state le prime parole che suo figlio Nathan Falco le ha detto quando si sono rivisti dopo tre mesi. Queste le sue affermazioni:

“È stata un’esperienza molto forte e dura che mi ha dato tanto, e continua ancora a darmi tanto. […] La prima cosa che Nathan Falco mi ha detto quando ci siamo rivisti? ‘Mi sei mancata tanto’. Gli avevo scritto delle lettere, volevo che le leggesse mentre non c’ero, per sentire il mio calore. Ma quest’anno, per via del Covid, noi concorrenti avevamo la possibilità di parlare al telefono con i nostri figli.

Ma non solo. Successivamente Elisabetta Gregoraci ha anche parlato della possibilità di diventare opinionista del Grande Fratello Vip, svelando però perché non la vedremo mai in questo ruolo:

“Alfonso Signorini è un amico da anni. Però io non sono così monella e diretta nelle cose, o meglio a volte si e a volte no, e lì bisogna esserlo sempre”.

Pare dunque che Elisabetta Gregoraci abbia le idee ben chiare in merito ad un’eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista. Nel mentre però la conduttrice ha anche parlato della nuova edizione di Battiti Live, svelando qual è la sua canzone estiva preferita e che effetto le ha fatto tornare sul palco con un grande pubblico. Andiamo a leggere le sue affermazioni.