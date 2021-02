1 L’outfit di Elisabetta Gregoraci

Siamo nel pieno di una nuova diretta del Grande Fratello Vip 5, e come ogni puntata ad attirare l’attenzione del web sono stati gli outfit dei concorrenti e degli ex Vipponi, tra cui quello di Elisabetta Gregoraci. Anche stasera infatti la conduttrice di Battiti Live è arrivata in studio per assistere alla nuova diretta, che stasera sarà piena di colpi di scena e di emozioni.

Nel mentre come sappiamo i look della Gregoraci da settimane ormai fanno letteralmente impazzire il web. Anche questa sera così in molti si sono subito chiesti cosa indossasse la conduttrice. Ma cosa ha scelto di indossare per questa puntata del Grande Fratello Vip 5? Scopriamolo insieme.

Stavolta per stupire il pubblico Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un outfit di Twinset. Le scarpe scelte dalla presentatrice di Battiti Live, come ci svela lei stessa sui social, invece portano la firma di Aquazzurra.

Con quali altri outift ci incanterà Elisabetta per le ultime puntate del Grande Fratello Vip 5? Non resta che attendere per scoprirlo.