1 L’outfit di Elisabetta Gregoraci

Siamo nel pieno della finale del Grande Fratello Vip 5, e come sempre non mancano grandi emozioni. Andrea Zelletta ha già lasciato la casa, e a breve scopriremo chi vincerà questa lunga edizione. Nel mentre gli ex Vipponi, tra cui Elisabetta Gregoraci, hanno fatto una bellissima ed emozionante sorpresa ai finalisti, con una sigla che ha divertito il pubblico da casa, gli stessi concorrenti e gli utenti sul web.

Intanto come accade ogni diretta, in molti sono stati attirati dai look degli ex protagonisti del reality e dei finalisti. Naturalmente, come era prevedibile, l’attenzione è subito finita sull’outfit della conduttrice di Battiti Live. Come sappiamo infatti da ormai mesi la Gregoraci è un’icona di stile. Ma cosa indossa questa sera e quanto costa il suo abito? Andiamo a scoprirlo insieme.

Come ci svela Manuel Di Gioia, per la finale del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un abito Giuseppe di Morabito, il cui costo è di 990€. Le scarpe invece sono firmate Aquazzurra e hanno un prezzo di 575€.

Anche per la finale del Grande Fratello Vip 5 dunque Elisabetta ha conquistato il pubblico e il web col suo outfit. Nel mentre in molti si chiedono cosa accadrà tra la conduttrice e Pierpaolo Pretelli dopo la fine del reality. Tra i due ci sarà un chiarimento? Ma soprattutto, la loro amicizia avrà modo di proseguire?