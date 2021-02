Chi è Pierpaolo Pretelli? Età, lavoro, fidanzata, figlio e Instagram

Conosciamo meglio chi è Pierpaolo Pretelli, noto al mondo della TV per le sue partecipazioni da Striscia la Notizia a Uomini e donne: età, lavoro, biografia, vita privata, il figlio, la fidanzata, Instagram e dove seguirlo.

Chi è Pierpaolo Pretelli

Nome e Cognome: Pierpaolo Pretelli

Data di nascita: 31 luglio 1990

Luogo di Nascita: Maratea (Potenza)

Età: 30 anni

Altezza: 1,90 m

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: libero professionista

Famiglia: ha un figlio di nome Leonardo avuto da Ariadna Romero. Ha un fratello di nome Giulio con cui vive

Tatuaggi: un cuore con una fiamma sull’avambraccio destro, il volto di una donna sulla spalla destra, una chiave di violino dietro l’orecchio sinistro, la scritta “Certe luci non puoi spegnerle” dal gomito sinistro fino al polso e un’ancora sull’avambraccio sinistro

Profilo Instagram: @pierpaolopretelliofficial

Biografia e carriera di Pierpaolo Pretelli

Scopriamo qualcosa in più su chi è Pierpaolo Pretelli. È nato il 31 luglio 1990 a Maratea, in provincia di Potenza, quindi la sua età è di 30 anni. Suo padre si chiama Bruno e ha un fratello più piccolo di nome Giulio col quale vive a Roma. Dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico, si è trasferito a Roma iscrivendosi all‘Università alla Facoltà di Giurisprudenza. Ha però lasciato gli studi per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Ma quello di diventare avvocato rimane ancora il suo sogno.

Durante gli studi ha lavorato come cameriere in discoteca e anche come ballerino e bagnino. E in questa occasione è anche apparso nel programma I Migliori anni, condotto da Carlo Conti. Nel 2013 ha lavorato a Striscia La Notizia diventando il primo velino del programma di Antonio Ricci. Insieme a lui c’era anche Elia Fongaro, ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2018.

Le sue apparizioni in TV sono continuate nel 2018 vestendo i panni di tentatore nella prima edizione di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Finita questa esperienza, nello stesso anno è andato a Uomini e donne per corteggiare Teresa Langella, anche lei ex tentatrice di Temptation Island, ma nella versione nip.

Dopo Pierpaolo Pretelli è stato ospite di vari programmi di intrattenimento pomeridiano, soprattutto i salotti di Barbara D’Urso. Mentre il 2 agosto 2020 ha pubblicato un singolo musicale dal titolo Rondine insieme alla cantante Giorgina.

Vita privata di Pierpaolo Pretelli: ha una fidanzata?

Scopriamo adesso qualcosa in più sulla vita privata di Pierpaolo Pretelli e se ha una fidanzata. L’ex modello è stato a lungo fidanzato con la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la quale è stata schedina a Quelli che… il calcio e conduttrice per Milan Channel. È con lei che Pierpaolo Pretelli ha un figlio, di nome Leonardo.

La fine della relazione, dopo molti anni come detto, è arrivata a causa di una frattura all’interno della coppia. Fu proprio la stessa Ariadna a spiegare che come genitori erano perfetti, ma il loro rapporto sentimentale non è andato di pari passo. Negli ultimi mesi di storia non riuscivano a trovare un punto di incontro e ciò li portava a litigare ogni giorno. Quindi dopo un inizio burrascoso dalla separazione, oggi sono in buonissimi rapporti.

Nel novembre 2019 Pierpaolo Pretelli è stato fidanzato con Ginevra Lambruschi, ex fidanzata di Niccolò Bettarini (figlio di Stefano Bettarini) e anche ex fiamma di Stash, cantante dei The Kolors. Fu proprio Pierpaolo ad annunciare la relazione nei salotti di Barbara D’Urso. Ma dopo poche settimane, sempre nei programmi della nota conduttrice, annunciarono la loro rottura.

E in questa situazione lui fu anche accusato di aver usato la notorietà dell’influencer per aumentare i suoi follower su Instagram. In generale lui stesso ha detto che dopo la fine della storia con Ariadna non è riuscito più a legarsi sentimentalmente come si deve ad un’altra ragazza perché non aveva fatto ancora pace con la chiusura della precedente relazione.

Pierpaolo Pretelli si definisce indeciso sia nella vita che quando si deve vestire. Si allena regolarmente in palestra, praticando anche la boxe. I suoi poortafortuna sono un tappo e una foto del figlio. Ha detto che durante la quarantena è stato purtroppo costretto a rimanere qualche settimana lontano dal figlio ed è stata molto dura per lui.

Pierpaolo Pretelli su Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Pierpaolo Pretelli, come può essere seguito sui social network? Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che vanta oltre 159 mila follower. Un numero in costante aumento che sicuramente aumenterà con la sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Sulla pagina troviamo tantissime sue foto come modello e anche dove mostra il fisico. E notiamo anche la sua grande passione per l’attività fisica.

Ma ci sono soprattutto scatti di suo figlio Leonardo e insieme a lui. Le parole che usa come descrizione a questi post raccontano il grande legame che c’è tra loro.

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5

Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in partenza lunedì 14 settembre su Canale 5. Alla conduzione c’è di nuovo Alfonso Signorini e come opinionisti ci sono Pupo (confermato) e la novità Antonella Elia.

Pierpaolo Pretelli ha detto che ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per potersi conoscere più a fondo, realizzando così anche il suo sogno di quando era adolescente. Gli mancherà sicuramente il suo cellulare e il silenzio della sua prima ora appena sveglio. Inoltre teme un po’ il disagio del bagno, poiché gli piace passarci molto tempo. In generale nella casa cucinerà, visto che gli piace molto, farà scherzi e organizzerà anche qualcosa per far dimenticare a tutti che sono reclusi.

A livello sentimentale, gli occhi sono molto puntati su di lui, dato che è single e potrebbe trovare l’amore tra una delle donne single presenti nel reality show. A tal proposito Pierpaolo ha detto di aver definitivamente chiuso sei mesi con Ariadna e di aver ricominciato ad amarsi.

Quindi adesso non esclude nulla sul futuro sentimentale. Ed infatti tra le ragazze ha già notato Dayane Mello e Francesca Pepe. Ma è Elisabetta Gregoraci quella che a primo impatto gli suscita più interesse.

I concorrenti del GF Vip 5

Ecco la lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5:

Il percorso di Pierpaolo al GF Vip

Settimana 1

In Casa Pierpaolo Pietrelli si è ambientato fin da subito. Al momento però non registriamo nulla di rilevante, se non la sua spiccata simpatia e le imitazioni di Cristiano Malgioglio che fanno sempre molto divertire i suoi compagni d’avventura e che hanno fatto sorridere lo stesso cantante.

Settimana 2

Pierpaolo si è avvicinato sempre di più a Elisabetta Gregoraci, con la quale è nato un ottimo feeling. Il bacio della prova, a quanto pare, deve aver scatenato un turbinio di emozioni nei due, che ora vorrebbero fare il prossimo passo. Pretelli ha confessato i suoi sentimenti sia ai compagni in giardino che a Matilde, ma non è ben chiaro, al momento, se con Elisabetta ci sia o meno stato il bacio che tutti aspettano.

Settimana 3

La vicinanza tra Pierpaolo ed Elisabetta è sempre più evidente. Durante una chiacchierata con Matilde, ha confidato che la conduttrice vorrebbe fare l’amore con lui. Sempre Pierpaolo, quando Elisabetta ha ricevuto l’aereo è rimasto inizialmente un po’ stranito. Poi, però, si è detto felice per lei. Tra l’altro proprio Elisabetta ha ammesso di essere rimasta delusa, appresa la clip in cui Pierpaolo parlava di lei.

Settimana 4

Una settimana di alti e bassi questa per Pierpaolo. L’ex velino è stato protagonista di uno scherzo insieme a Guenda, Elisabetta e gli altri ragazzi, ai danni di Maria Teresa Ruta.

Pierpaolo ed Elisabetta sono un po’ distanti ultimamente. Come emerso da Novella 2000 la conduttrice sarebbe vicina al cantante Mr Rain. Lei al momento non ha svelato di chi si tratta, ma ha confermato di avere qualcuno fuori dalla Casa durante una chiacchierata, allontanando Pierpaolo. A seguire Pretelli si è distaccato da lei, nonostante quest’ultima abbia cercato di parlarci. A far tornare il sorriso, ci ha pensato un divertente siparietto che ha visto protagonisti Pierpaolo e Oppini, i quali hanno imitato Patrizia De Blanck e la Marchesa D’Aragona.

Settimana 5

Pierpaolo non molla la presa, nonostante la resistenza di Elisabetta, e nel mentre che quest’ultima si trovava nel cucurio, lui le ha mandato un messaggio. Da fuori, intanto, Stefano Bettarini ha lanciato una frecciatina all’ex velino. A seguire nel corso della settimana Pierpaolo ha ricevuto un aereo, che sembra quasi essere una frecciatina alla Gregoraci, almeno questo è il messaggio colto dai più. Sempre durante la settimana, Pierpaolo è stato protagonista di un incidente hot sotto la doccia e alcuni in casa sono convinti che Guenda abbia puntato il ragazzo. Pretelli, però, non sembra curarsi dei continui ‘no’ della Gregoraci e durante la serata karaoke ci ha riprovato con lei, trovando l’ennesimo muro.

Settimana 6

Durante la diretta di lunedì 19 ottobre, Pierpaolo ha preso piena consapevolezza che Elisabetta, in realtà ha una persona fuori. Dopo la messa in onda si è sfogato in giardino con Tommaso, il quale l’ha messo in guardia dalla conduttrice. Poco dopo si è poi svolto il faccia a faccia tra Pretelli e la Gregoraci, non finito benissimo, tanto che lui si è lasciato andare alle lacrime. Anche se poi hanno comunque chiarito, tanto che Elisabetta ha dedicato lui una lettera.

Pierpaolo si è esposto dopo il video messaggio di Matilde e ha di fatto confermato la presenza di un gruppo.

Ad addolcire la lontananza tra Pierpaolo e Elisabetta, ci hanno pensato i fan che hanno dedicato loro un aereo. Anche se non sono mancate le polemiche!

Settimana 7

Prossimamente nella Casa farà il suo ingresso Selvaggia Roma, la quale ha nutrito interesse nei confronti di Pierpaolo. Come reagirà Pretelli, che nel frattempo si è riavvicinato ad Elisabetta? Stefania ha nutrito dei dubbi sui due, così come anche Antonella Elia.

Settimana 8

Dopo l’ennesimo aereo ricevuto a loro dedicato, Pierpaolo ed Elisabetta sono stati protagonisti di una furiosa lite. Lui si è distaccato da lei, poiché sente di provare qualcosa ma di non essere ricambiato. Lei lo colpevolizza per non averla consolata dopo la dura puntata di lunedì.

A 24 ore da questo faccia a faccia, Pretelli e la Gregoraci si sono scontrati nuovamente, trovando però un lieve chiarimento. Una battuta di Elisabetta ha fatto arrabbiare Pierpaolo, che si è sfogato con Andrea. Nonostante ciò, lui e la Gregoraci hanno fatto pace.

Intanto Pierpaolo Pretelli non è stato bene a causa di un’allergia alimentare. Il modello sembra avere sempre più intenzione di chiarire la sua situazione con Elisabetta. I due comunque, al momento sembrano aver ritrovato la stabilità.

Settimana 9

Così come Elisabetta e Dayane, anche Pierpaolo ha avuto la possibilità di scrivere a suo figlio. Ha anche ricevuto l’ennesimo aereo con Elisabetta.

Pierpaolo ha avuto il fatidico incontro con Selvaggia. Lei ha detto di averlo baciato, lui ha negato. Poco dopo la puntata, Pretelli ha avuto un durissimo scontro con Andrea Zelletta.

Il tutto a causa della catena di salvataggio, in cui l’ex velino invece di salvare Andrea ha preferito la Contessa. Pretelli ha anche minacciato, in lacrime, di voler abbandonare il gioco. In chiacchierata Pierpaolo e Tommaso hanno raccontato della presenza di un topo nella stanza della Contessa. Ma non solo.

L’ex velino ha avuto modo di confrontarsi con Selvaggia e ha spiegato ad Elisabetta come stanno realmente le cose, visti i dubbi di quest’ultima. Intanto secondo la Gregoraci, Pretelli potrebbe provare dell’interesse per Giulia, ma…

Settimana 10 e 11

Durante la puntata Pierpaolo ha continuato a smentire la versione di Selvaggia. Intanto il fratello del modello ha pubblicato dei messaggi scottanti con la Roma protagonista.

A causa di Selvaggia, Elisabetta e Pierpaolo hanno avuto una furibonda lite. Solo in parte sembrano aver chiarito. Pretelli in confidenza con alcuni compagni ha ammesso che il sentimento nei confronti di Elisabetta sta iniziando a svanire. Intanto il fratello di Pierpaolo si è espresso sulla Gregoraci e…!

Pierpaolo, abile imitatore, si è molto divertito a prendere le sembianze di Tommaso e Giulia. Il risultato è davvero strabiliante!

Il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo è sempre più compromesso da alcune incomprensioni. Una battuta fatta dalla Gregoraci ha provocato una dura reazione di Pierpaolo. I due si sono poi confrontati e tra loro è ritornato il sereno, tanto che Elisabetta ha fatto una battuta hot sul modello.

Settimana 12

Non sono mancate le incomprensioni tra i Gregorelli. Elisabetta si aspettava infatti di avere Pierpaolo più vicino, ma i due hanno poi chiarito.

Intanto Tommaso ha fatto domande scomode a Selvaggia su Pierpaolo, che ha commentato divertito. La Roma e Pretelli hanno poi avuto modo di parlare. L’ex del modello ha commentato Elisabetta Gregoraci.

Soleil Sorge ha criticato Pierpaolo ed Elisabetta. Chissà come reagiranno quando e se verranno a conoscenza di queste affermazioni. Intanto, prima dell’abbandono di Elisabetta, Pierpaolo ha trascorso qualche ora con lei nel cucurio. La conduttrice ha ironizzato sulla nottata passata insieme.

Settimana 13

Pierpaolo ha a lungo conversato con Cristiano Malgioglio di Elisabetta. Il cantante l’ha messo in guardia. Intanto proprio la Gregoraci ha parlato di Pretelli a Verissimo. Intanto in puntata Elisabetta si è detta delusa da lui. Sempre nel corso della diretta del venerdì, la nomination ricevuta da Maria Teresa ha fatto sbottare Pierpaolo.

In confidenza con Samantha, Pierpaolo è tornato a parlare di Elisabetta e ha affermato che lei l’ha condizionato. Nel mentre durante la settimana Pretelli ha ricevuto dei messaggi dall’esterno. Alcuni fan l’hanno avvisato di fare attenzione a Malgioglio.

Viste alcuni sbalzi d’umore di Giulia, Pierpaolo le è stato vicino.

Settimana 14

Nella notte tra domenica e lunedì Pierpaolo ha fatto uno scherzo a Sonia, con la complicità della stanza arancione. Sebbene dovesse essere solo una riserva del GF Vip, Pretelli si sta prendendo la sua rivincita.

Elisabetta, oltre a confessare se sente la mancanza di Pretelli, dopo la sua uscita, ha non solo risposto ad alcuni commenti su Pierpaolo. Ma non solo. Ha avuto modo di scambiare dei messaggi con Ariadna, ex di Pierpaolo, e con la mamma del modello.

Le fan suggeriscono a Pierpaolo di lasciar perdere Giulia. Intanto proprio Pierpaolo è andato in crisi anche a causa di un aereo da parte dei suoi ammiratori. Giulia e Pierpaolo sono sempre più complici.

Settimana 15

Giulio, fratello di Pierpaolo, ha rivelato che quest’ultimo non ha ricevuto alcun aereo da parte di Elisabetta, bensì dai fan. Intanto alcuni fan continuano a punzecchiare da fuori Pretelli e l’hanno spesso messo in guardia da Giulia, la quale non l’ha presa benissimo. Gli ammiratori dei Gregorelli se la sono presa anche con Stefania per alcuni consigli dati a Pierpaolo.

Nonostante questo però Giulia e Pierpaolo sembrano sempre più uniti, tanto che qualcuno è convinto si siano scambiati dei baci sotto le coperte. Qualche bacio alla luce del sole c’è stato invece grazie alla prova del GF Vip. A dar contro a Pierpaolo ci ha pensato (ancora una volta) Selvaggia Roma, che ha totalmente cambiato idea nei suoi confronti.

Tommaso ha criticato Pierpaolo e il suo rapporto con Giulia.

Settimana 16

Nel corso di una diretta Elisabetta ha rivelato un’amara verità a Pierpaolo, che sembra essere rimasto sorpreso.

In piscina c’è stato il tanto atteso bacio tra Pretelli e la Salemi. Usciti dalla grande vasca si è verificato un piccolo ‘incidente’ per il modello.

Alcuni fan di Pierpaolo non hanno gradito il suo comportamento e hanno confidato di ‘abbandonarlo’ con un aereo. Proprio a tal proposito anche sua mamma ha avuto qualcosa da dirgli la sera di Capodanno.

Mandati in cucurio dopo il nuovo anno, tra Pierpaolo e Giulia è scoppiata la passione. In merito al bacio tra i Prelemi, Tommaso ha detto la sua.

Intanto sono spuntati video e immagini dal passato. In uno scatto che vede Pierpaolo e Francesco Monte insieme, sono comparsi rispettivamente i commenti di Ariadna (all’epoca insieme a Pretelli) e Giulia (in quel periodo fidanzata con Monte). Ma non solo, perché anche un vecchio video di Giulia su Pierpaolo e Ariadna ha fatto il giro del web.

Il papà di Pierpaolo ha messo (per poi toglierlo poco dopo) un like ad un post di Salvo Veneziano contro Giulia Salemi.

Settimana 17

Quali sono i sentimenti di Giulia nei confronti di Pierpaolo? A parlarne è stata proprio l’influencer. Anche il fratello del modello si è espresso sulla questione. I fan dei Gregorelli nei mentre hanno messo nuovamente la pulce all’orecchio all’ex velino, facendo pesanti insinuazioni.

Visti i recenti dubbi di Pretelli verso la sua ex, Ariadna ha deciso di parlarne e dire la sua…

Settimana 18

Intanto Pierpaolo ha saputo che i familiari hanno rilasciato varie interviste e non sembra averla presa benissimo. Da fuori Selvaggia ha attaccato i fratelli Pretelli.

Sebbene la psicologa abbia consigliato a Pierpaolo di fare qualche passo indietro da Giulia, i due non riescono a stare lontani. Qualche incomprensione non è mancata in settimana, ma tutto sembra essersi risolto.

Non è mancata anche la lite con Dayane.

Settimana 19

Durante l’appuntamento di lunedì 18 gennaio, Pierpaolo ha avuto un confronto con suo fratello. Un faccia a faccia molto duro. Entrambi però hanno fatto poi un passo indietro e Giulio ha chiesto pubblicamente scusa.

Intanto procede a gonfie vele la storia con Giulia Salemi. I due sembrano essere sempre più complici e tanti fan non mancano occasione di mostrare supporto alla loro relazione con i messaggi aerei.

Settimana 20

Pierpaolo ha avuto modo di ricevere un regalo da sua madre (che ha incuriosito il pubblico), con la quale ha avuto un confronto. Mamma Margherita ha fatto qualche passo indietro e ha approvato la relazione tra suo figlio e Giulia. Intanto la zia ha lanciato nuove accuse contro la Salemi.

Tommaso e Maria Teresa non hanno gradito il comportamento di Pierpaolo in puntata e hanno insinuato come il modello abbia attuato una strategia per giocarsi un posto in finale. Qualche incomprensione tra i Prelemi, risolta tra baci e coccole.

Pretelli ha raggiunto la finale, ma Natalia (fidanzata di Zelletta) ha avuto qualcosa da recriminare. Nel corso della puntata Pierpaolo ha avuto la possibilità di incontrare Elisabetta. Il momento tra i due ha suscitato qualche polemica e Giulia De Lellis sui social ha attaccato i due, difendendo la Salemi. Sempre Elisabetta a Verissimo è tornata a parlare di Pierpaolo e della relazione tra il velino e Giulia. Intanto il fratello di Pierpaolo è venuto meno ad una promessa fatta.

Settimana 21

I fan di Pierpaolo hanno urlato fuori dalla Casa suggerendogli di lasciare la Casa.

Pretelli ha provato a mediare alla lite tra Tommaso e Giulia, ma con scarsi risultati e ha consolato la sua fidanzata. Alcuni credono che Giulia De Lellis gestisca una pagina social dedicata ai Prelemi. Proprio contro di loro, ma in particolare Giulia, è arrivato un aereo. I due dopo una discussione hanno chiarito.

Pierpaolo ha voluto fare un piccolo regalo a Dayane e ha realizzato un quadro da regalare alla figlia.

Dopo la puntata di venerdì 5 febbraio, c’è stato l’ennesima lite tra Giulia e Pierpaolo, conclusasi fortunatamente nel migliore dei modi con il trascorrere dei giorni.

Settimana 22

Dei fan hanno urlato fuori dalla Casa del GF e hanno attaccato Pierpaolo per non aver fatto gli auguri di compleanno ad Elisabetta. Pretelli nel mentre ha confidato di sentire la mancanza di suo figlio Leo. A consolarlo non solo Giulia, ma anche Dayane.

Secondo alcuni durante questa settimana Pierpaolo avrebbe detto ‘Ti amo’ a Giulia, ma la reazione di quest’ultima ha stupito tutti. Intanto alcuni fan hanno urlato fuori dalla Casa contro Pretelli. Il modello non ha reagito benissimo ed è crollato in lacrime, per poi discutere con la Salemi. Fortuna che i due poco dopo hanno chiarito!

