1 Ecco quanto costano i braccialetti che Elisabetta Gregoraci indossa questa sera al Grande Fratello Vip 5 e tutti i dettagli sul suo look

Come sappiamo nelle ultime settimane ad interessare il web sono gli outfit che Elisabetta Gregoraci sfoggia durante le dirette del Grande Fratello Vip 5. Puntata dopo puntata infatti gli utenti si divertono a ricercare tutte le informazioni in merito ai look della conduttrice di Battiti Live, scoprendone le griffe e i prezzi. Anche questa sera naturalmente i social si sono attivati, e ben presto sono arrivati tutti i dettagli del look che la Gregoraci ha sfoggiato questa sera.

A saltare immediatamente all’occhio sono stati i braccialetti che Elisabetta indossa nel corso della nuova puntata, che naturalmente hanno affascinato gli utenti. A svelare le informazioni in merito agli accessori usati dalla conduttrice è stato come sempre Manuel Di Gioia, ormai sempre attentissimo agli outfit della gieffina. I tre braccialetti della Gregoraci sono firmati Cartier e hanno rispettivamente un valore di 7150€, 11500€ e 46400€!

I famosi bracciali di Elisabetta di Cartier

€46400

€11500

€7150 #gfvip pic.twitter.com/6YgICs3LRL — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 4, 2020

Ma scopriamo adesso tutti i dettagli sul look di Elisabetta Gregoraci di questa sera. La presentatrice indossa un abito firmato Elisabetta Franchi, il cui prezzo è di 499€. Le scarpe, firmate invece da Aquazzura, hanno un costo di 550€. Gli orecchini infine, che portano la firma di Dior, costano 390€.

Look Elisabetta

Abito Elisabetta Franchi €499

Scarpe Aquazzura €550

Orecchini Dior € 390 #GFVIP pic.twitter.com/KNVxsrFQwc — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 4, 2020

Anche questa sera dunque il look sfoggiato dalla Gregoraci non è passato inosservato, e senza dubbio nelle prossime settimane la conduttrice ci stupirà ancora di più.