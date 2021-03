1 Stefania Orlando ripresa da Elisabetta Gregoraci

Nella giornata di oggi Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci hanno fatto una diretta su Instagram per i loro fan. Il tutto è durato poco più di trenta minuti, ma sono state dette molte cose. Hanno ricordato i vecchi tempi all’interno della casa del Grande Fratello Vip e il gruppo affiatato formatosi. Inoltre non sono mancate le chiacchiere al diverso tipo di lockdown tra l’Italia e Dubai.

Quello a ci, però, i fan hanno fatto più attenzione è una rivelazione fatta dalla presentatrice di Made in Sud alla sua collega e amica. Lei, infatti, ha affermato in maniera scherzosa di esserci rimasta male per qualcosa che ha detto quando era già uscita dal reality. Come sappiamo, la Gregoraci ha continuato a ricevere vari aerei anche molto dopo aver abbandonato la Casa e a un certo punto la Orlando si era un po’ stufata della situazione. Ma scopriamo cosa ha detto esattamente nel video che si può recuperare anche qui sotto.

Tu mi hai fatto arrabbiare una volta. Ecco, adesso lo dico in diretta. Perché passa un aereo per me, che sono stati tanto carini, e tu: “Ma che aereo astruso. Ma perché non glieli mandate su Instagram?”. Ma come, Stefi? Tu sei amica mia. Ma puoi dire sta roba? Cioè, ma no! Ma dico, invece di essere felice per me che arrivava l’aereo…

A questo punto, allora, Stefania Orlando ha voluto giustificarsi con Elisabetta Gregoraci per il suo commento. Ecco, infatti, come ha risposto, sempre con il sorriso:

Tu sai che su queste cose sono incontinente. Quando mi eccito lo dico. Sempre volendoti bene. Però, così, io lo dico, ma anche con me stessa.

Il tutto comunque è finito con una risata da parte sia di Elisabetta Gregoraci, sia di Stefania Orlando. Spesso, hanno concordato, le cose vengono amplificate dai social. Stefania, però, negli ultimi giorni ha avuto nuovi scontri con Samantha de Grenet, con la quale ha davvero litigato anche al GF Vip. Continuate a leggere…