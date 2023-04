NEWS

In queste ultime ore Elisabetta Gregoraci ha rivelato cos’è successo a un ladro entrato in casa sua qualche anno fa

Il racconto di Elisabetta Gregoraci

In queste ore Elisabetta Gregoraci è apparsa sui social per rispondere ad alcune domande dei suoi fan. In realtà si trattava, più precisamente, di un box nel quale chiedeva hai suoi follower di dirle le loro più grandi paure. Qualcuno ha scritto: “I ladri, visto che a Pasqua sono passati a farci visita. La stavo superando“.

Un commento questo che ha toccato molto Elisabetta, la quale ha riportato alla memoria un episodio accaduto un paio di anni fa. In quell’occasione dei malviventi si sono introdotti nella sua abitazione, ma tutto è andato per il meglio. Lei e il figlio Nathan, che ha chiamato la Polizia, sono riusciti a gestire la situazione. Queste le sue parole su Instagram:

“Ladri, ladri… Maledetti ladri. Non so se vi ricordate ma un paio di anni fa mi è successa la stessa cosa. Ho avuto i ladri in casa. L’esperienza è stata terribile per tutti noi. Per Nathan e noi che eravamo in casa. Sono molto fiera di me per come sono andate le cose. Perché siamo riusciti ad affrontare questo ladro nel migliore dei modi. E Nathan ha prontamente chiamato la polizia e ora il ladro giace in galera”.

Nel frattempo, Elisabetta Gregoraci è stata ospite di Domenica In e nel corso dell’appuntamento ha parlato della sua famiglia ricordando la madre mancata diversi anni fa:

“Dico sempre che non voglio piangere e poi… Ma sai che non passa? Nel senso che dicono che il tempo aiuta, ma quando vedo le foto o quando ci sono delle ricorrenze… Quel giorno lì sto sempre male. La prima volta che si è ammalata aveva 37 anni, quindi ha fatto tutto un percorso, ma è pazzesco. Non passa.

Me lo ricordo perché quando è nato lui era in ospedale con me e lo ha tenuto in braccio tutto il tempo. Secondo me lei lo sapeva. Ma parlo sempre della nonna Melina. Gli racconto tutto di quello che facevo con la mia mamma”.

