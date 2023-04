NEWS

Nicolò Figini | 16 Aprile 2023

Il ricordo di Elisabetta Gregoraci

Questo pomeriggio Elisabetta Gregoraci è stata ospite della puntata di Domenica In, come al solito condotta da Mara Venier. Durante la chiacchierata ha parlato degli inizi della sua carriera e di come il rapporto con la sua famiglia l’abbia sempre aiutata a rimanere con i piedi per terra. Soprattutto l’amore della madre, la quale è scomparsa a causa di una malattia ormai 12 anni fa.

Dopo aver visto un tenero video, la showgirl ha cercato di trattenere le lacrime e ha affermato:

“Dico sempre che non voglio piangere e poi… Ma sai che non passa? Nel senso che dicono che il tempo aiuta, ma quando vedo le foto o quando ci sono delle ricorrenze… Quel giorno lì sto sempre male. La prima volta che si è ammalata aveva 37 anni, quindi ha fatto tutto un percorso, ma è pazzesco. Non passa”.

Elisabetta Gregoraci ha aggiunto che ad aiutarla molto ci ha pensato anche il figlio Nathan. Nonostante questo si tratta, però, di una mancanza o un vuoto che non si riesce a colmare: “Vorrei vedesse Nathan, vorrei parlarle… Vorrei tante cose“. La madre ha visto per poco tempo Nathan, il bambino aveva solo un anno:

“Me lo ricordo perché quando è nato lui era in ospedale con me e lo ha tenuto in braccio tutto il tempo. Secondo me lei lo sapeva. Ma parlo sempre della nonna Melina. Gli racconto tutto di quello che facevo con la mia mamma”.

Elisabetta Gregoraci, quindi, ha continuato rivelando di scrivere spesso delle lettere a Nathan, così che lui possa averle sempre lì anche quando lei non ci sarà più. L’intervista, poi, è proseguita anche con l’intervento del papà di Elisabetta, il quale ha scritto una dolce lettera alla figlia.

QUI per l'intervista completa su RaiPlay.