NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Scoppia la lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo

Sono trascorsi soltanto 4 giorni dalla partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma sembrerebbe che tra qualche naufrago ci sia già della tensione. In queste ore infatti è scoppiata una lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo che non è passata inosservata. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando il gruppo si è accorto della presenza di un serpente in spiaggia, poco distante dalla tenda in cui dormono le donne. A quel punto Corinne Clery, che ha la fobia dei rettili, è entrata in panico, e ha lasciato il suo posto. L’attrice è stata subito raggiunta da tutti i suoi compagni, che hanno tentato di rassicurarla. A intervenire è stato anche Alessandro, che ha invitato Corinne a spostarsi e a dormire in un altro punto della spiaggia, dove il serpente non l’avrebbe raggiunta, chiedendo alle altre naufraghe di non lasciarla da sola.

Quando però Nathaly ha provato a dire la sua, affermando che, secondo il suo pensiero, la Clery non avrebbe dormito anche spostandosi, essendo troppo spaventata, Alessandro Cecchi Paone è andato su tutte le furie e tra i due è così scoppiata la lite. Il giornalista ha infatti affermato:

“Pescivendola. Corinne, scegli te se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo”.

Scoppia lo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone: “PESCIVENDOLA” 🔥 #isola pic.twitter.com/AV0XJATTB9 — trashtvstellare (@tvstellare) April 21, 2023

Non è mancata la reazione di Nathaly Caldonazzo, che in seguito sfogandosi con gli autori ha dichiarato: “Mi sono cascate le braccia. Anche meno. Questo urlare che lui è uno scienziato. Ma sei un gran cafone”. Poco dopo anche il resto delle donne ha commentato la lite, e a dire la sua è stata Helena Prestes, che criticando Alessandro Cecchi Paone ha aggiunto: “È sempre aggressivo con le persone, non è da oggi”.

Helena: -“È sempre aggressivo con le persone e non è da oggi, lo sai”

Nathalie: -“Cecchi Paone ha un problema con le donne punto” LAS CHICAS CONTRO CECCHI PAONE EEEE STIAMO GODENDO#isola pic.twitter.com/4PXIYOZJ82 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) April 21, 2023

Immediata la replica di Nathaly, che ha dichiarato: “Ha un problema con le donne. Punto”. Ma cosa accadrà nelle prossime ore tra i naufraghi? Tra i due ci sarà un chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.