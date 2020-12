1 Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, svela che Elisabetta Gregoraci le ha scritto in privato: ecco le parole della modella su quello che è accaduto

Protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 5 è stata Elisabetta Gregoraci. Come sappiamo la conduttrice ha fatto a lungo discutere per via del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, e la questione ha interessato gran parte del pubblico del reality. A dire la sua in merito è stata anche Ariadna Romero, ex compagna dell’ex Velino dal cui amore è nato anche in figlio, Leonardo. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, la modella ha svelato il suo pensiero sulla Gregoraci, affermando:

“A volte preferisco non mette becco su cose che non mi competono. Non devo dare dare approvazioni a nessuno: ognuno è grande e sa cosa fare e che cosa vuole. Detto ciò, se mi chiedete cosa penso di Elisabetta, io penso che è una donna e le donne vanno capite. Ed è una mamma che mette al primo posto suo figlio ed è una cosa molto importante, quindi di conseguenza capisce pure quali sono le priorità quando c’è un bambino. Ma il fatto di essere mamma non annulla l’essere donna e il fatto di provare dei sentimenti. Però questo sta a loro, capire se c’è o non c’è. Bisogna avere anche pazienza dall’altra parte, tranquillità”.

Come se non bastasse qualche ora fa è arrivata la sorpresa. Elisabetta Gregoraci ha infatti scritto in privato ad Ariadna Romero. A svelarlo con un lungo post pubblicato sui social è stata proprio l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, che ha affermato:

“Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta. Non era dovuto ne molto meno scontato. È stato un momento meraviglioso di complicità fra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma pochissimi mettono in pratica”.

Ma non è tutto. Scopriamo che altro ha aggiunto Ariadna Romero in merito ai messaggi ricevuti da Elisabetta Gregoraci.