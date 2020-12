1 Dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci torna a casa e riabbraccia suo figlio Nathan Falco

Solo poche ore fa come sappiamo Elisabetta Gregoraci ha lasciato ufficialmente la casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo aver appreso dell’allungamento del reality infatti la conduttrice ha deciso di non proseguire il suo percorso, non riuscendo più a sopportare la lontananza da suo figlio Nathan Falco. Dopo tanti dubbi e ripensamenti così la presentatrice di Battiti Live ha abbandonato il gioco, tornando così alla sua vita di sempre. I fan nel mentre si sono uniti nel ricordare come la Gregoraci sia stata una colonna portante di questa edizione, capendo a pieno la sua decisione e supportandola.

Nelle ultime ore così finalmente Elisabetta Gregoraci ha fatto ritorno a casa ed ha così potuto riabbracciare suo figlio Nathan Falco. Proprio sui social della conduttrice è stato pubblicato un bellissimo e dolcissimo scatto dei due, che ha emozionato il web intero. Lo staff dell’ex gieffina nel mentre ha scritto:

“La nostra Eli è arrivata dal suo cucciolo, sono finalmente insieme. Eli vi ringrazia tantissimo del vostro affetto e supporto: vi manda un grande abbraccio virtuale. Sarà offline ancora per qualche giorno. A presto”.

Elisabetta Gregoraci ha dunque riabbracciato suo figlio Nathan e adesso può recuperare il tempo perduto insieme a lui. Nel mentre la conduttrice subito dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 5 ha fatto chiarezza sui flirt avuti in passato, che nelle ultime settimane hanno fatto discutere. Rivediamo le sue parole.