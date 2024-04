Elisabetta Gregoraci torna sui social col fidanzato Giulio Fratini: la romantica vacanza in Marocco – FOTO

Spettacolo

Debora Parigi | 27 Aprile 2024

Elisabetta Gregoraci

Sono volati in Marcco per questi giorni di festa Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini, mostrandosi nuovamente sui social

Non si vedevano insieme sui social da un po’ di tempo, tanto che si era pensato a una crisi di coppia. Ma adesso Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini si sono mostrati nuovamente pubblicando alcuni scatti della loro vacanza in Marocco durante queste feste di fine aprile.

La vacanza in Marocco di Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini

Fanno ormai coppia da parecchio, ma si era pensato a una crisi o addirittura a una separazione poiché non si mostravano insieme da diverso tempo. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Nonostante la notorietà di lei, i due cercano comunque di mantenere la privacy e viversi la relazione con un basso profilo. Infatti sui social non ci sono molte foto insieme.

Ma si sa, una relazione non va considerata tale solo per il numero di foto e like sui social, e così Elisabetta e Giulio ne sono la dimostrazione. Dopo tanti rumor su presunte crisi, in questi giorni la coppia ha pubblicato sui propri profili Instagram alcuni scatti che li vedono felici e sereni mentre si godono una vacanza approfittanto dei giorni di festa col ponte del 25 aprile.

Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini (imprenditore toscano di 31 anni) sono volati in Marocco. Dall’affascinante nazione del nord-Africa hanno pubblicato una foto in compagnia di alcuni serpenti e un’altra indossando dei copricapo tipici. Sempre sorridenti e rilassati.

Poco meno di un mese fa la Gregoraci aveva assistito per alcuni giorni l’ex marito Flavio Briatore operato d’urgenza a Milano. Si era trattato della rimozione di un tumore benigno al cuore scoperto durante alcuni controlli di routine. In questo momento davvero delicato, Elisabetta non ha mai lasciato Flavio. I due, sposati dal 2008 al 2017, sono rimasti in ottimi rapporti anche dopo la separazione e vivono a poche centinaia di metri di distanza a Monte Carlo, dove stanno crescendo il figlio Nathan Falco, oggi 14enne.