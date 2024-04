Flavio Briatore operato per un tumore al cuore, Elisabetta Gregoraci al suo fianco: “Giornate difficili”

Social

Andrea Sanna | 29 Marzo 2024

Elisabetta Gregoraci

In queste giornate difficile per Flavio Briatore, operato per un tumore al cuore, Elisabetta Gregoraci gli è stata molto vicina

Giorni difficili per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dopo il compleanno di Nathan Falco. Durante un semplice controllo di routine all’imprenditore è stato trovato un tumore benigno al cuore, che ha previsto un ricovero in ospedale. Come sta oggi.

Le parole di Elisabetta Gregoraci per Briatore

Elisabetta Gregoraci è accanto all’ex marito Flavio Briatore in questi giorni difficili. L’imprenditore ha postato un video sui social in cui ha fato sapere di avere svolto una visita di routine 10 giorni fa. Controlli durante i quali gli è stato trovato un tumore benigno al cuore. Ciò ha reso necessario il ricovero in ospedale.

LEGGI ANCHE: Josh Rossetti rompe il silenzio dopo la rottura con Monia: “Sono caduto nella trappola”

“Non c’è nulla di più importante della salute. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita”, ha scritto Elisabetta Gregoraci con un intervento sui social riguardo l’operazione a cui si è sottoposto Flavio Briatore. La conduttrice con alcune immagini postate sul web, ha mostrato di essere molto vicina all’ex marito in queste giornate particolari.

Nella prima foto ha pubblicato il numero di stanza in cui è stato ricoverato Flavio Briatore. Ad accompagnare l’immagine dei ringraziamenti speciali a tutto il personale del San Raffaele che si è preso cura dell’imprenditore:

“Oggi dopo dieci giorni la mia famiglia può ringraziare di cuore il professor Maisano, la terapia intensiva cardiochirurgica e il reparto IQ dell’Ospedale San Raffaele di Milano”.

Successivamente Elisabetta Gregoraci ha spiegato di aver supportato Flavio Briatore, cercando di trasmettergli tutta la forza necessaria per poter affrontare nel migliore dei modi questo delicato intervento, del tutto inaspettato. Così come il recupero post operatorio:

“In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere di qui”.

Storia Instagram di Elisabetta Gregoraci

Ad accompagnare queste parole le mani di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci che si stringono sul letto d’ospedale e dimostrano quanto tra loro ci sia un forte legame, nonostante la fine del matrimonio. In un’altra immagine, invece, la conduttrice ha postato un selfie in compagnia dell’ex marito. Un modo come un altro per rassicurare i fan, preoccupati per le condizioni di salute dell’imprenditore:

“Giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute – ha concluso la Gregoraci su Instagram – Si torna a casa. Ti voglio bene Flavio”.

Instagram Stories – Elisabetta Gregoraci

Dopo tanto spavento, quindi, un po’ di serenità. Tutto si è svolto per il meglio e a noi di Novella2000.it e Novella 2000 non resta che augurare una pronta guarigione a Flavio Briatore.