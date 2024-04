Gossip

Vincenzo Chianese | 17 Aprile 2024

Grande Fratello

Nelle ultime ore Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione su un ex inquilino del Grande Fratello che sta facendo discutere il web.

La segnalazione sull’ex inquilino del Grande Fratello

Senza dubbio l’edizione del Grande Fratello andata in onda quest’anno è stata scoppiettante e ricca di emozioni e colpi di scena. Poche settimane fa però il reality show è giunto al termine e ormai gli ex protagonisti sono tornati alle loro vite di sempre. Ciò nonostante in questi giorni si sta ancora molto parlando dei concorrenti, che sono al centro dell’attenzione mediatica. Non sono mancate infatti reunion social, interviste di fuoco e anche dei botta e risposta tra alcuni dei protagonisti della trasmissione. In queste ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Deianira Marzano è intervenuta sui social riportando una segnalazione su un ex inquilino. Stando a quanto riporta l’esperta di gossip, da sempre ben informata, pare che uno dei concorrenti dell’ultima edizione stia contattando diverse agenzie per fare serate di coppia, pur non essendo attualmente fidanzato. Questo quanto si legge nella storia pubblicata dalla Marzano:

Ovviamente Deianira non ha fatto il nome dell’ex inquilino del Grande Fratello in questione e così in molti sui social si stanno già chiedendo chi sarebbe il protagonista coinvolto in questa storia. Nel frattempo, in attesa della nuova edizione del reality show, in queste settimane è accaduto qualcosa che ha commosso i fan storici del programma.

Dopo oltre 20 anni infatti la storica casa di Cinecittà è stata definitivamente smantellata. Tuttavia non c’è da preoccuparsi. Si tratta infatti di un semplice trasloco. A settembre apriranno le porte del nuovo loft, che si troverà ai Lumina Studios, collocati nel suggestivo Parco di Veio, nella zona Nord di Roma.