Spettacolo

Vincenzo Chianese | 27 Marzo 2024

Elodie

Nelle ultime ore Elodie ha postato sui suoi social alcuni bollenti scatti in compagnia di Andrea Iannone, che in breve hanno fatto il giro del web.

Le foto di Elodie e Andrea Iannone

Poco meno di due anni fa Elodie e Andrea Iannone finivano al centro del gossip e del pettegolezzo, dopo essere stati paparazzati diverse volte insieme. Come sappiamo, poco a poco è nato l’amore tra la cantante, reduce da un anno ricco di successi, e il campione di moto GP, che solo di recente è tornato in posta dopo una lunga squalifica. Col passare del tempo i due sono apparsi sempre più complici e uniti e a oggi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano.

Solo qualche giorno fa nel mentre per Andrea è arrivato un grande traguardo. Iannone ha infatti partecipato alla Sp Race del Gran Premio di Catalogna di motociclismo categoria Superbike, dove si è classificato al secondo posto. Sui social così non è mancata la reazione della Di Patrizi, che ha atteso ai box il suo fidanzato per festeggiare ed esultare insieme a lui. Pare dunque che tutto stia procedendo a meraviglia tra i due, che sembrerebbero essere più affiatati che mai.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Proprio Elodie ha infatti postato sui suoi profili alcuni bollenti scatti in compagnia di Andrea Iannone. Nella prima foto vediamo i due nudi in piscina, mentre festeggiano l’ultimo traguardo professionale del pilota. Naturalmente le immagini hanno infiammato i social e in breve sono diventate virali.

Nel frattempo la Di Patrizi si sta anche dedicando alla sua musica e sembrerebbe aver iniziato a lavorare a nuove canzoni. Tuttavia al momento pare che la cantante sia concentrata a supportare il suo fidanzato e non sappiamo per quando è previsto il suo ritorno sulle scene.